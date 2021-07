La influencer ha subido una serie de historias de Instagram a su perfil en las que cuenta lo ocurrido

Mientras todo estaba ocurriendo, había gente paseando por la calle y nadie se paró a ayudarle

Cuando consiguió deshacerse de su acosador llamó a su amiga Albante que inmediatamente se puso en contacto con la policía

En los últimos días el asesinato de Samuel Luiz ha conmocionado a España. No obstante, y a pesar del revuelo que ha ocasionado esto en redes sociales, para algunos resulta imposible creer que se ejerza violencia hacia las personas del colectivo LGTBIQ+ por el simple hecho de existir.

Esto ocurre y, gracias a los testimonios de cientos de jóvenes que han querido contar su historia en redes sociales, hemos visto que es mucho más común de lo que podríamos haber llegado a imaginar. Ahora bien, esta violencia también la sufren a diario las mujeres por desgracia:

El acoso callejero sigue estando a la orden del día. Salir de fiesta, a cenar o a comer por ahí debería ser una actividad segura para todas nosotras; pero no siempre es así. Es más, el 86% de las mujeres españolas han sufrido alguna vez acoso callejero.



El acoso sexual se muestra como una de las principales preocupacionesde la sociedad española. El 86% de las mujeres españolas reconoce haber sufrido acoso callejero y casi el 15% de las trabajadoras sufrió acoso sexual en el trabajo durante el año 2019, según el Informe España 2019, coordinado por la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas. De ellas el 43,9% dicen aguantarlo para no perder su empleo.

¿Qué le ha pasado a Ángela Henche?

Ahora, ha sido la influencer Ángela Henche la que ha tenido que lidiar con una situación de este tipo al hacer una pausa en el trabajo. Ángela, además de crear contenido en redes sociales, trabaja en una tienda de ropa como dependienta. Ella estaba este miércoles 7 de julio en su puesto habitual cuando salió a la calle a tomar "un poco el aire" y ahí fue donde empezó todo.

La influencer, que tiene más de 51.000 seguidores en Instagram y 238.000 en TikTok, ha subido tras lo sucedido una serie de historias a su perfil de Instagram para compartir lo que le había pasado, cómo se ha sentido y visibilizar que, por desgracia, el acoso callejero lo sufrimos cada día y cuando menos te lo esperas; en este caso, a plena luz del día.

La joven ha contado que estaba apoyada en un coche en la puerta de la tienda cuando "ha pasado un hombre, me ha pasado de largo, se ha girado, me ha visto y yo tenía una botella de agua en las manos y me la ha quitado y ha empezado a olerla y a chuparla delante de mí", empieza diciendo la influencer todavía con la voz temblorosa y asustada.

"Después de eso me la ha acercado y ha empezado: 'Venga, chúpala, si esto es lo que a las mujeres os gusta'. Y yo le estaba diciendo: 'Por favor, déjame, apártate, quítate'". Además, ha contado que mientras todo esto estaba sucediendo, había gente pasando por la calle y nadie se paró a ayudarle.

"Ha habido un momento en el que yo me he ido hacia arriba de la calle, me he girado y estaba yo contra el escaparate de la tienda en la que trabajo y él seguía acercándose a mí y yo ya estaba pegada al cristal. He conseguido llegar a la puerta, he conseguido con el pie darle una patada al peso que la sujeta, he conseguido cerrar y a la que he cerrado él ha intentado abrir, pero yo he conseguido cerrar y echar el cerrojo", continúa relatando la influencer que, aunque está algo más tranquila, todavía estaba aterrada en el momento que graba las historias de Instagram.

Como él se había quedado al otro lado del cristal y no paraba de mirar a la influencer, ella se metió dentro de un probador para evitar su mirada hasta que él finalmente se fue. No sin antes dejar la botella de agua, que le había quitado hacía algunos minutos, en el suelo.

"Lo que me han dicho, tras denunciar, es que si vuelve a pasar corra"

Cuando todo había pasado, Ángela Henche lo primero que ha hecho ha sido llamar a su amiga, también influencer y con la que tiene el podcast 'Keep it cutre', Albanta San Román, para contarle lo ocurrido y ella ha llamado a la policía de inmediato: "Han venido, han peinado la zona, me han preguntado que cómo era, han dejado un parte en comisaría y me han recomendado que lo denunciara".

Tras pasar por la casa de sus padres, la influencer ha "ido a comisaría a denunciar y lo que me han dicho allí es que esto que ha pasado no ha infringido ningún delito porque no me ha tocado, no me ha insultado y no me ha hecho nada, que simplemente son cosas que pasan".

"Lo que me han dicho es que si vuelve a pasar corra. En muy resumidas cuentas me han dicho que aprenda taekwondo porque hay peña que no la puede tener dentro de los pantalones". La influencer ha recalcado que se siente "superindefensa y si me pasa algo a quién acudo".