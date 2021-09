Copiarse del examen de otro compañero en la universidad no será considerado una falta leve sancionable

La temporada de exámenes universitaria todavía la vemos muy lejana, pero lo cierto es que en la mayoría de universidades españolas está empezando ya el curso escolar y si ya has ido a clase seguro que tus profesores te han informado del calendario de exámenes o hecho un esquema del temario que tendrás que estudiarte de cara a enero.

No obstante, lo que posiblemente no te hayan contado es que con la nueva Ley de Convivencia Universitaria, que este martes ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, copiar en el examen al alumno de al lado no será considerado una falta leve.