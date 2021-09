Cada vez hay más personas que en su día a día utilizan el lenguaje inclusivo . No obstante, este sigue generando mucha polémica. Hay muchas personas que están en contra de comunicarse de esta manera, pero eso no es todo, hay quienes ni siquiera permiten que lo utilicen otras personas para interactuar con ellos. Este es, por ejemplo, el caso de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Han sido los estudiantes de esta universidad los que han expuesto a su profesor en las redes sociales, ya que este les había amenazado con no dejarles asistir a sus clases si utilizaban la 'e' para hacer más inclusivas algunas palabras.

"No vayan a empezar ustedes como en el vídeo que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí", se escucha en el vídeo que han difundido los alumnos de este profesor. El docente se refiere al vídeo viral de une alumne que pide a sus compañeros que se refieran a elle utilizando la 'e'. Es decir, que no le llamen compañera, sino compañere.