El puertorriqueño, que lleva toda su vida dedicándose a la música, ha hablado de un asunto muy personal y que ha afectado a su salud durante los últimos meses. El problema de Daddy Yankee surgió a raíz del confinamiento que nos vimos obligados a hacer miles de ciudadanos en todo el mundo para frenar la expansión del coronavirus y que los hospitales no se saturasen. Pero su estado de salud no se vio resentido porque se contagiase, sino que tiene relación con la salud mental.

Su problema

El cantante ha explicado que no supo gestionar el parón que supuso el confinamiento en su vida, ya que llevaba "tres décadas sin parar" debido a sus compromisos profesionales y estaba acostumbrado a un ritmo de vida vertiginoso. "Hacer una pausa forzada me dio un poco de ansiedad. No lo entendía y estuve comiendo, comiendo, comiendo... Aumenté 50 libras de más (un poco más de 22 kilos)", ha contado Daddy Yankee.