El 26 de abril se celebra el día de la visibilidad lésbica y en Yasss recordamos a algunas famosas que son lesbianas y que alzan la voz para apoyar al colectivo

En la lista hay influencers, actrices o modelos; todas ellas mujeres que no se esconden y que luchan por darle visibilidad a su orientación sexual

Hace unos años era muy difícil conocer a una mujer que te contase con naturalidad que era lesbiana y era impensable que una famosa se sentase en un plató de televisión o posase para la portada de una revista contando que le gustaban las mujeres. La sociedad ha avanzado y ahora el matrimonio igualitario es una realidad, hay presentadoras muy conocidas que son lesbianas y hay muchas famosas que aprovechan su popularidad para darle visibilidad a su orientación sexual, pero todavía queda mucho por hacer.

Hoy, como cada 26 de abril en España, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica para derribar prejuicios, poner de manifiesto que las lesbianas existen (todavía hay muchos que no admiten que es una orientación sexual igual de válida que el resto) y reclamar su derecho para amar libremente a otra mujer. En Yasss queremos aportar nuestro granito de arena con esta lista de mujeres referentes que gritan al mundo con orgullo su sexualidad.

1. Alba Paul, la novia de Dulceida

Todo el que sea seguidor de Dulceida o que la conozca, sabrá perfectamente quién es su mujer, la también influencer Alba Paul Ferrer, que acumula ya un millón de seguidores en Instagram. Su boda en 2016 fue todo un bombazo en redes sociales, con miles de personas atentas a la celebración y felices por ver que dos mujeres tan conocidas en internet daban visibilidad a su amor.

Dulceida se declara bisexual y así lo ha expresado en varias ocasiones desde que en 2015 publicase un vídeo en su canal de YouTube en el que contaba que siempre le habían gustado los hombres, pero que conoció a Alba y se enamoró. Paul, que tiene 32 años, se define como lesbiana y es catalana como su mujer, a la que ayuda en sus negocios. Es habitual verlas juntas posando para marcas de ropa o publicitando productos o destinos de ensueño en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Paul Ferrer (@albapaulfe)

Es habitual que Alba le declare su amor a Dulceida (y viceversa) en redes sociales y han hecho varios vídeos juntas en los que hablan sin tapujos de su relación y de su orientación sexual. Además de su trabajo junto a su mujer, con la que vive en Barcelona, la catalana ha posado como modelo en solitario para marcas de ropa muy conocidas y, además, cursó un año de Derecho antes de dedicarse por completo a su trabajo como influencer.

2. La actriz Kristen Stewart

La protagonista de 'Crepúsculo' mantuvo varios romances con hombres, como con su compañero de reparto Robert Pattinson hasta que a los 21 años comenzó a salir con mujeres y desde ese momento solo se le conocen parejas femeninas, siendo la más famosa la modelo Stella Maxwell. Al principio, ella no se pronunció sobre su orientación sexual hasta que un día Kristen decidió hacer pública su orientación sexual y lo hizo de forma reivindicativa, para lanzarle una pullita al por aquel entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la televisión nacional, ante una audiencia millonaria, Kristen reconoció públicamente su homosexualidad. Fue en un monólogo que hizo en el programa 'Saturday Night Live', en el que afirmó: "Donald, probablemente no te guste nada, porque soy taaaan gay". En una entrevista con la revista InStyle en 2020, la cantante explicó que no hizo pública su orientación sexual antes porque es muy reservada con su vida privada: "No me sentía avergonzada por ser abiertamente gay, sino que no me gusta entregarme al público de esa manera".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dylan Meyer (@spillzdylz)

Unas declaraciones que no deberían sorprender a los fans de la famosa actriz, que ahora rueda la película 'Spencer', en la que dará vida a Lady Di, ya que si hay algo que la caracteriza es su rechazo a la hora de hablar sobre su intimidad. Pero su actual pareja, Dylan Meyer, sí que ha querido confesarle su amor públicamente con una bonita foto en blanco y negro en la que se muestra feliz por "la familia" que han construido junto a su perro.

3. La modelo Cara Delevigne

Considerada como una de las modelos mejores pagadas del mundo, la británica Cara Delevigne nunca ha ocultado su orientación sexual y, de hecho, habló abiertamente sobre el tema en 2017 y 2019 para denunciar el acoso que sufrió por parte de Harvey Weinstein. Explicó que el productor le dijo que "jamás triunfaría siendo lesbiana" y le preguntó si se había acostado con todas sus amigas, además de intentar besarla en una reunión de trabajo.

En el programa de Gwyneth Paltrow para Netflix, 'goop', ha explicado que no siempre habló abiertamente de su orientación sexual ni la defendió en público, ya que le costó entender que le gustaban las mujeres: "Me crié en una casa conservadora. No conocía a nadie que fuera lesbiana, ni siquiera sabía que eso era posible y creo que mientras crecía ni siquiera me daba cuenta de que yo misma era homófoba [...] Simplemente la idea de tener una pareja mujer me asqueaba. Pensaba: 'Oh dios mío, yo nunca seré así'".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne)

Luego ya nunca más se ocultó y la hemos podido ver demostrando amor en público a la que fue su novia durante dos años, la actriz Ashley Benson, que se hizo famosa por su papel en la serie 'Pequeñas mentirosas'. La ruptura se produjo en la primavera del año pasado y en septiembre se dio a conocer la noticia de que estaba saliendo con la cantante Halsey.

4. La cantante Rocío Saiz

Cantante del primer grupo de lesbianas orgullosamente visibles de España, Las Chillers, mitad del dúo Monterrosa y una de las voces del grupo Sangría, Rocío Saiz nunca ha ocultado al mundo su orientación sexual y está feliz de que exista un día para reivindicar los derechos de las lesbianas. La artista siempre ha comentado que desde pequeña sabía que le gustaban las mujeres, pero que tuvo un novio a los 13 años "para que la gente que no le pillara", explicó en una entrevista en El País: "A mí nadie me ha dicho que no pudiera ser lesbiana. Pero yo lo que he visto a mi alrededor es que tenías que ser heterosexual".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Saiz (@rocio_saiz)

En declaraciones a Yasss, Saiz explicó que sufrió homofobia interna y externa: "La sufrí mucho en el colegio, y fue todavía peor en el instituto. Incluso después me seguía afectando; yo quería ser actriz y no me presenté a la RESAD por si pensaban que era demasiado marimacho. No sé que hubiese pasado sin ese miedo que me invadió en ese momento".

5. La youtuber Gominuke

La youtuber Gominuke es otra de las mujeres famosas que habla abiertamente de su homosexualidad y que, en declaraciones a Yasss, explicó que cuando era pequeña no tenía referentes y que descubrió que podría haber parejas formadas por dos mujeres ya en la adolescencia: "Mi primer encuentro con personas LGTBIQ+ fueron personajes de 'Will & Grace', pero eran hombres homosexuales. Ahí es cuando empecé a pensar: ¿eso significa que también puede haber parejas de dos chicas? Tenía 14 años".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de gomi - let’s grow together ✨ (@gominuke)

Su canal de YouTube es muy variado, como lo es su cuenta de Instagram. En ambas plataformas es habitual verla junto a su novia, una fisioterapeuta con la que vive en Madrid y que se llamada Aloeneva en redes, con la que lleva mucho tiempo saliendo. Gominuke también nos contó que para ella no fue fácil salir del armario con su familia: "Uno de los mayores miedos que tiene una al salir del armario es que las personas a las que más quieres no te entiendan y te rechacen y, por desgracia, me pasó. Mi madre en un principio no lo entendió en absoluto, pero ahora es fan de mi novia, ¡y necesita que la boda sea ya!".

6. La actriz Nanda Costa

Nanda Costa es una actriz brasileña que saltó a la fama por dar vida a Morena Ribeiro, la protagonista de una telenovela que arrasó en su país, 'La guerrera'. La joven ha participado desde entonces en muchos proyectos audiovisuales de en su Brasil natal y desde el enorme altavoz que tiene en Instagram, donde le siguen casi tres millones de seguidores, hace activismo para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nanda Costa (@nandacosta)