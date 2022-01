Además, este lunes compartió un post en esta red social en el que confiesa que hay muchas marcas que, tras la polémica, ya no quieren colaborar con él: "Me encuentro SOLO, nadie quiere promociones conmigo, incluso se anulan las ya acordadas, en el trabajo me echan, en las redes sociales no puedo subir nada de lo que me gusta... Me acosan por todos lados, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch...", ha escrito en el pie de foto de su último post.