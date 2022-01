Fue entonces cuando otras chicas narraron haber vivido algo parecido con otros famosos, como el cantante Kaydy Cain y el youtuber Didac Ribot . En el caso del rapero, fue señalado el pasado fin de semana por haber violado supuestamente a diferentes chicas . Una de ellas llegó a contar en un hilo en Twitter lo que ella había vivido, pero lo borró después de que se emprendieran acciones legales contra ella. Sin embargo, eso no ha impedido que salgan más testimonios, que están siendo publicados en un perfil anónimo de Instagram (@habrajusticia) que se define como una "cuenta de altavoz y apoyo a las víctimas de K".

"He creado este perfil anónimo para compartir mi testimonio como víctima de violación de Kaydy Cain", se puede leer en el primer post de esta cuenta que supera los 31.000 seguidores. Durante los dos días que la cuenta está activa ya se han publicado, siempre de manera anónima, cuatro post en los que cuatro chicas distintas aseguran que el cantante abusó sexualmente de ellas y una quinta que afirma que fue violada por uno de los miembros de su discográfica.

"Abusó de mí cuando era menor [...] Me dejó heridas de sangre por el cuerpo y genitales . Cuando conseguí salir de ahí se fue insultándome y empujándome contra la pared [...] Es un violador", ha contado una chica, que afirma que para ella sigue siendo "duro" verle la cara a Kaydy Cain y "revivir lo que ocurrió". "Fue frío y bruto conmigo [...] Lo más traumático fue hacerle una felación en contra de mi voluntad", ha narrado otra chica, que asegura que Kaydy Cain abusó de ella tras uno de sus conciertos en 2016.

Tras la publicación del primer hilo en el que una chica lo acusaba de haberla violado, el cantante compartió un par de historias en Instagram en las que se pronunciaba sobre ello, negando que dicho testimonio fuera cierto y asegurando que ya había tomado acciones legales contra ella: "No puedo permitir que mientan de mí con un tema tan serio y repugnante, y con el que nadie debería jugar jamás... Nadie va a conseguir que deje de hacer música".

Con la aparición de nuevos testimonios y del apoyo que está recibiendo la cuenta @habrajusticia, Kaydy Cain se ha pronunciado de nuevo y lo ha hecho con un vídeo de más de cuatro minutos que ha compartido en Instagram en el que reitera su versión. "Esto es lo único que voy a decir sobre este tema. Todo es mentira y el tiempo pone a cada uno en su sitio... Me parece un tema sobre el que mentir es algo que hace muy flaco favor a las mujeres que luchan a diario contra este tipo de hechos repugnantes", escribía el cantante en su post.

"Quiero empezar este vídeo negando por completo todas las acusaciones que me han hecho estos días y que, por supuesto, son falsas", comenzaba diciendo en su vídeo, en el que aseguraba que nadie lo había denunciado ante la justicia: "Quiero que la gente tenga muy claro que a mí nadie me ha denunciado y que no hay ninguna persona física declarando unos hechos, es solo un mensaje anónimo, que ha podido escribir cualquier persona desde cualquier sitio del mundo y que se está difundiendo".