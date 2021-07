Naim Darrechi y su ex Ángela Mármol: una historia marcada por una presunta denuncia por maltrato y violación

Naim Darrechi está en el punto de mira por sus declaraciones sobre practicar sexo sin preservativo y eyacular dentro de las chicas a las que decía que era estéril

En el pasado, estuvo también en el centro de atención por contar en un directo que Ángela Mármol le había denunciado por malos tratos y violación

La influencer no quiso hablar de ello porque era "un tema legal", pero sí que explicó que Naim le había roto el móvil

El tiktoker Naim Darrechi, que acumula más de 26 millones de seguidores en esta red social y supera los siete millones en Instagram, está en el punto de mira por sus declaraciones en una entrevista en el canal de YouTube de Mostopapi. Dijo que nunca practicaba sexo con preservativo y que eyaculaba dentro de sus parejas: en caso de que ellas preguntasen por qué lo había hecho, él les decía era estéril, pese a no tener pruebas de tal cosa.

Esas declaraciones, hechas entre risas, hizo que muchas personas, tanto anónimas como famosos de la talla de Ibai Llanos, Aitana Ocaña, Lola Índigo o Arón Piper, expresaran a través de sus redes sociales su rechazo ante un mensaje que han calificado de "peligroso" y "vomitivo". Hasta la Ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó que pondría "en conocimiento de la Fiscalía" las palabras de Darrechi, que ya ha pedido perdón y ha asegurado que acepta todas las críticas que se le hagan: "Hice un comentario fuera de lugar y que no es cierto [...] Ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado".

El rechazo de los tiktokers

También fueron muchos los tiktokers que quisieron posicionarse en contra del discurso de Darrechi, como Dani Marrero, que retuiteó el mensaje de Irene Montero, o Marina Riverss, que escribió lo siguiente en Twitter: Que reconozca que engaña a mujeres para correrse dentro y haya gente q no lo identifique como abuso, el problema es la educación sexual".

También han alzando la voz en contra del mensaje del mallorquín Lucía Bellido, Paula Gonu, Rurru, Lidia Rauet, Mónica Moran o Sieteex. Paula Gonu afirmó que si un chico miente para hacerlo sin condón es algo "grave" y que ninguna chica debería "dejarlo pasar". Lidia Rauet dijo que aunque había tenido un contacto "estrecho" con Darrechi veía "insustificable" su mensaje y Mónica Moran expresó que estaba "disconforme" con las "actitudes" que defendía el tiktoker en su mensaje viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiktokroom España (@tiktokroomespain)

Las polémicas de Darrechi

A raíz de sus disculpas, muchos en Twitter han comentado que no se creen que sea sincero y que "no es la primera vez" que hace "una subnormalidad". Lo cierto es que Darrechi ha estado en el centro de atención en otras polémicas: hace unas semanas fue detenido en Palma por desobediencia a la autoridad; ha criticado en numerosas ocasiones el aborto libre y gratuito y lo ha llegado a comparar con un asesinato; y, según contó a través de un directo de Instagram, su exnovia Ángela Mármol le denunció "por malos tratos y violación".

La versión de Naim Darrechi

Naim y Ángela (que también es influencer y es muy conocida en TikTok e Instagram) salieron durante nueve meses en 2019 y, tras su ruptura, surgieron rumores de que no habían terminado su relación muy bien. El tiktoker hizo entonces un directo dando su versión de qué había ocurrido: "Habíamos discutido y estábamos mal. Pues resulta que a las dos semanas me encuentro una denuncia por maltrato y violación. Pero estoy en Argentina, ¿vosotros pensáis que un maltratador y un violador va a venir hasta Argentina?".

"La madre [de Ángela] la obligó a denunciarme por maltrato, porque yo supuestamente la había violado en marzo según ella. Ha sido capaz de contar que yo la he violado por despecho, por hacerme daño", dijo Darrechi en el directo, donde sí que asumió que le había roto el móvil a su expareja: "Tú has sido mucho más violenta conmigo. Yo jamás te he puesto la mano encima. Te habré empujado como todas las parejas, pero jamás te he levantado la mano".

"Cuéntalo, ¿para qué te callas? No digas lo de 'si yo contara'. Pues cuéntalo. Tú tienes tu versión y yo la mía", le retaba Darrechi, que aseguraba que no quería "saber absolutamente nada" de su exnovia. "Sí, yo le he reventado el móvil, pero jamás de los jamases le he tocado la cara", volvía a reiterar el tiktoker, que añadía: "¿Quién ha agredido a quién? Yo no la voy a denunciar, pero ella a mí me ha arañado, me ha hecho de todo y yo lo entiendo como una cosa de la relación".

"Hemos discutido como las parejas normales [...] y ahora parece que ella me quiera hundir", comentaba Darrechi, que volvía una y otra vez sobre el tema, reiterando en todo momento su inocencia. El influencer también dijo que se iba a abrir con sus seguidores antes de que la madre de Ángela lo contase: explicó que tenía "problemas con la autoridad" y que estaba yendo al psicólogo desde los 12 años. "He sido una persona violenta, he tenido problemas en casa... He estado en libertad vigilada [...] Ahora soy otra persona".

"Ella era muy celosa. Era una relación tóxica, ha sido culpa de los dos, no la culpo", afirmaba Naim, para contar a continuación que, cuando le rompió el móvil a Ángela, le pidió que no le denunciase porque a él "le fastidiaría mucho". "Le di la idea de denunciarme y a las dos semanas tengo una denuncia de maltrato y violación [...] Habrá un juicio y se demostrará la verdad. Estás a tiempo de hablar las cosas conmigo [...] Que Ángela lo demuestre: una violación es algo serio [...] Yo tenía miedo, pero ya no lo tengo".

La respuesta de Àngela Mármol

Mientras Naim estaba en directo dando su versión de los hechos, Ángela hizo otro directo reaccionando a sus declaraciones. "Si yo hablo, él va a acabar mucho peor. Yo pasaba de estas mierdas, pero él se inventa de la misa la mitad", comentaba la influencer mientras mostraba una foto de cómo acabó su móvil de roto. "No lo reventó solo una vez, lo tiró dos veces para que se terminara de romper", explicó, además de asegurar que le estaba gritando mientras tanto.

"Yo ahí no voy a entrar, porque eso es legal. Que se calle la boca, porque todos sabemos qué ha pasado y más de una vez había gente delante. Y más de una vez, que una vez tuvo que venir un taxi a por él. Que se chape la boca", dijo Ángela cuando escuchó que Naim había asegurado que ella le había denunciado por maltrato y violación. "¿Y te justificas así?", decía la influencer al escuchar que cómo él comentaba que era muy violento. "Lo notaba", afirmaba ella, que también contó que no le había pagado el móvil roto. "Qué curioso que todas sus relaciones hayan sido tóxicas...", sentenciaba la tiktoker.

La opinión de Lucía Bellido