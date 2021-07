Darrechi, un mallorquín que acumula casi 27 millones de seguidores en esta TikTok y más de siete en Instagram, apuntó también después de hacer estas declaraciones que también suele decirles a las chicas que se ha operado para no poder tener hijos, aunque esto no es cierto . Sus palabras han provocado la indignación en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde fueron muchas las personas que criticaron que un chico con tantos seguidores lanzara este tipo de mensajes.

Varios tuiteros recriminaron al influencer que hiciera "apología de la violación" y muchos otros afirmaron que estaba cometiendo un "delito de abuso sexual" . Su nombre fue durante varias horas TT y, a lo largo del día, muchos usuarios propusieron "cancelar" al tiktoker para evitar que lanzase mensajes parecidos. Además, muchos aprovecharon para recordar la importancia de usar preservativo, recordar que, por ejemplo, quitarse el preservativo sin el consentimiento de la otra persona es delito en España o dejar claro que no existen excusas para proteger contra ETS y embarazos no deseados .

Después del revuelo armado en redes sociales, Darrechi se ha pronunciado en Instagram, donde ha subido varias historias disculpándose y diciendo que acepta las críticas por sus declaraciones en el canal de Mostopapi: "Quiero pedir perdón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo [...] Perdón, mi culpa. Todo lo que digáis sobre eso, tenéis razón. Ha sido mi cagada, lo siento".

El tiktoker también ha dado a entender que no piensa realmente lo que dijo sobre mantener relaciones sexuales sin condón: "Si me meto en líos, que sea por mi punto de vista o por una lucha mía, pero que no sea por una estupidez, lo siento. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Por eso digo que yo a veces opino cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco por mi personaje, pero son ciertas. Pero esto es una locura que he dicho yo".