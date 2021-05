El tiktoker tiene 25 millones y medio de seguidores en TikTok y ha anunciado que se retira de esta red social

El joven influencer lleva creando contenido en internet desde hace seis años y ha creado un curso con sus trucos

Naim Darrechi ha decidido comenzar su carrera en el mundo de la música y ha publicado ya tres canciones

Cada vez hay más instagramers, tiktokers, youtubers, streamers… Que viven gracias al contenido que comparten en internet. Ser influencer se ha convertido en un trabajo para muchos jóvenes que han visto cómo su público en redes sociales ha ido creciendo hasta llegar a tener miles o millones de personas siguiendo su contenido al otro lado de la pantalla.

Uno de los grandes descubrimientos, sin ninguna duda, del pasado año 2020 fue TikTok. Los usuarios de esta plataforma han crecido durante los últimos meses a una velocidad de infarto y también los tiktokers famosos. Cada vez son más las personas que se dedican a crear contenido en esta plataforma y viven de ello, un claro ejemplo de esto es el jovencísimo tiktoker Naim Darrechi, que empezó su andadura en esta red social cuando esta se llamaba Musical.ly.

Con tan solo 19 años, Naim tiene 25 millones y medio de seguidores en TikTok y 7,2 millones en Instagram. El tiktoker lleva seis años creando contenido en redes sociales y asegura que ya se ha aburrido de "estar en la cima", por lo que quiere dar un giro de 180 grados a su vida profesional.

Se 'jubila' como tiktoker

Naim, ha asegurado que a sus 19 años ya tiene la vida resuelta y que por eso ha decidido crear un curso online para compartir su conocimiento de TikTok con quien quiera pagarlo: "Yo a mis 19 años tengo mi vida resuelta", ha asegurado el joven tiktoker.

"Desde los 13 años llevo en esta plataforma, es decir, unos 6 años. TikTok es la aplicación del momento, la número uno. Yo, que soy el mayor exponente de mi país de esta plataforma, te vengo a decir que sí se puede vivir de esto", explica Naim que asegura haber volcado todo su conocimiento de las redes y el de otros profesionales en un curso que cuesta 49,99 euros: "Esto si lo estoy vendiendo es porque yo ya me retiro de TikTok, me he aburrido. Me aburre tanto estar arriba".

"En este curso voy a compartir contigo todos mis métodos, mis secretos y mis técnicas para que puedas crecer en esta red social que tanto me gusta, no solo eso, también cómo funciona el algoritmo de TikTok", puede leerse en su página web, que ha anunciado a través de su perfil de TikTok.

No obstante, el tiktoker, que como cualquier persona con muchos seguidores es muy querido y odiado en esta plataforma, ha subido algunos vídeos respondiendo a sus seguidores y a sus haters: "Cincuenta euros es una cochinada con lo que vale ese curso". No son solo sus seguidores los que han criticado su iniciativa, sino también otros tiktokers famosos a los que anima a que hagan su curso y les promete que si no obtienen resultados le devolverá el dinero: "Los demás influencers que se miren el curso porque les va a ayudar un poco".

Nuevos proyectos profesionales

"Cuando digo que me voy de las redes, es que voy a dejar lo que estaba haciendo realmente durante todo este tiempo", ha explicado Naim que deja su vida como tiktoker para centrarse al 100% en su carrera como cantante.

El joven tenía ya dos canciones: 'Infiel' y 'Panas', que interpreta junto a la también tiktoker Mar Lucas; y acaba de estrenar su tercer tema: 'Mala Mía', que en tan solo 48 horas tiene ya más de 753.000 visualizaciones en YouTube.

No obstante, esta no es la primera vez que Naim Darrechi se abre con sus seguidores en una plataforma que no sean las redes sociales, en 2019 publicó su propio libro: 'Muy personal', en el que también sinceraba con sus lectores y les desvelaba algunos de sus sueños más prometedores.

Los mensajes en redes sociales llegan a mucha gente

