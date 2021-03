Daniel Marrero Illescas es un joven madrileño que está arrasando en TikTok, donde en menos de un año ha conseguido llegar a los 800.000 seguidores. Mecánico de profesión y activo en las redes por entretenimiento ha llamado la atención de muchos por ser el novio de la popular tiktoker Marina Riverss (con la que le podemos ver asiduamente en vídeos o fotos en las redes de ambos), algo que él no tiene ningún problema en reconocer.

Su llegada a TikTok

Antes de abrirse una cuenta en TikTok, Dani usaba frecuentemente Instagram y Twitter, donde muchos le habían confesado que tienen un crush enorme con él (¡algo que le siguen diciendo!). Él trabaja en un taller como mecánico, desde donde ha subido varios vídeos, pero con el parón debido a la pandemia, decidió crearse una cuenta en TikTok (@danimarreroo) para no aburrirse y ahora ya no hay semana en la que no suba más un vídeo y todos ellos acumulan miles de reproducciones.