Daniel Marrero, afectado por los comentarios tránsfobos que ha recibido tras operarse la cadera: "Machacar a alguien está mal"

Con motivo del Día de la Visibilidad Trans, Daniel participó en un anuncio de Zalando no solo en un vídeo, sino que también la marca colocó una lona gigante en la que aparecía el joven en una de las zonas más transitadas de Madrid: la plaza de Callao. Pues bien, cuando Zalando publicó este anuncio, el tiktoker tuvo que enfrentarse a muchas críticas e insultos por ser un chico trans.

Por desgracia, esta no era la primera vez que sufría este acoso en redes sociales por su identidad de género, ni ha sido la última. En los últimos días Daniel ha recibido cientos de comentarios despectivos e insultos al compartir la última operación a la que se ha sometido.

Comentarios tránsfobos por operarse la cadera

Daniel se ha operado la cadera y ha querido compartirlo con sus seguidores; pero al hacerlo, ha recibido muchísimos comentarios en sus vídeos en los que otras personas critican que este tipo de operaciones las pague la seguridad social porque aseguran que no son más que un capricho. Algo que, por supuesto, ha desmentido la pareja del tiktoker.

Daniel ha asegurado que esta operación se la ha pagado él mismo con su dinero, "pero si me hubiese hecho cualquier otra operación y me la hubiese pagado la seguridad social no pasa nada, porque a las únicas personas que os molesta que la seguridad social cubra algunas operaciones de la gente trans es a los que sois unos tránsfobos", ha dicho el tiktoker en uno de sus vídeos.