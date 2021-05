Marina Riverss y Dani Marrero hablan sobre los celos en su relación: “Una amiga mía se acercaba de más”

Marina Riverss hizo la maleta hace un par de semanas y puso rumbo a Cancún junto a su novio, Dani Marrero, y otros influencers. En sus redes sociales hemos visto a la parejita muy unida y feliz en estos días de descanso de la rutina y él le ha escrito un bonito texto en Instagram recordándole lo mucho que la quiere: "Me haces tan feliz [...] Te debo tanto que no consigo saber la forma de poder agradecerte que me ayudases desde el primer día [...] Camino a tu lado sin soltarte la mano ni un instante porque eso es el amor".