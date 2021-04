¿Les atrae Marina?

Los tres han coincidido en que su amiga tiene un carácter fuerte, pero que no les gusta nada cuando a veces se emboba con el móvil y sienten que no les está escuchando. Más allá de su relación con Marina, han hablado sobre sus experiencias sexuales y han confesado cuando perdieron la virginidad: Quintana a los catorce, Suárez hace unos tres meses y Archie con dieciséis en un crucero. Mientras que Marina es abiertamente bisexual y afirma que sí que tendría algo con una persona de su mismo sexo, ninguno de sus amigos lo haría ni se han sentido nunca atraídos por un chico: "100% no, no me atrae nada".