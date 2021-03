Si estos últimos días has entrado a TikTok, seguro que has escuchado hablar de la pelea del 'team' o has visto los dos bandos que se han formado en torno a esta discusión. No obstante, por si no te has enterado de todo esto que está pasando entre algunos de los tiktokers españoles más famosos del momento, el resumen sería que un grupo de jóvenes tiktokers que se hacían llamar el 'TikTok Team' ha discutido y uno de los miembros del 'team', Marina Riverss, está ahora fuera de este.