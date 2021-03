El 'team' se ha ido a Cancún para grabar dos campañas sin contar con Marina Riverss

La tiktoker ha subido cuatro vídeos a esta red social en los que explica como ella ha vivido lo ocurrido

Algunos de los integrantes del 'team' le han contestado con otros vídeos dando su versión de los acontecimientos

TikTok ya forma parte de nuestras vidas. Al principio mirábamos con algo de recelo a esta red social en la que los protagonistas eran los vídeos virales y challenges que no todo el mundo entendía. Sin embargo, casi todos hemos caído, nos hemos descargado esta aplicación y nos hemos enganchado al nuevo contenido que se está creando en ella. Es más, hay ya una gran cantidad de influencers que se han dado a conocer gracias a esta aplicación y que acumulan millones de seguidores; algunos de ellos son los que forman el famoso 'Team de TikTok'.

Si pasas horas y horas viendo vídeos en esta red social seguro que conoces a Marina Riverss, Rurru, Claudia García, Fernando Coslada, Marru, Sebas, Carlota y Natalia Jiménez. Ellos forman (o formaban) el famoso 'team' que parece que ha vuelto a dividirse. La primera pelea la tuvieron cuando este verano se fueron de vacaciones todos juntos a una casa en Alcudia. La convivencia no fue tan buena como esperaban y Aida, Lady Marrdita, Marcos y Joaquín acabaron siendo expulsados de la casa.

Ahora, desde que los componentes del 'team' se fueron a Cancún sin Riverss ni Carlota, una nueva polémica rodea a este grupo de jóvenes tiktokers y en las últimas horas no se habla de otra cosa en TikTok. Carlota subió un vídeo explicando que ella había decidido quedarse porque el viaje le coincidía con exámenes y la universidad; sin embargo, Riverss no se había pronunciado al respecto, hasta ayer que subió cuatro vídeos explicando todo lo ocurrido.

¿Por qué Riverss no se ha ido a Cancún?

El 'team' se ha ido a Cancún, no de vacaciones, sino por cuestiones de trabajo. No obstante, cuando empezaron a subir vídeos, sus seguidores echaron a alguien en falta: "¿Dónde está Riverss?". Marina no se había ido con ellos y esto es algo que llamó mucho la atención de sus fans, ya que normalmente este tipo de campañas las suelen hacer en conjunto, por algo son un "equipo".

No obstante, parece que algo ha cambiado esta vez y tras varios días de preguntas por parte de sus seguidores, Marina Riverss ha querido dar una explicación: "Ellos se han embarcado en un proyecto en el que no han querido contar conmigo, así que por desgracia supongo que ya no soy parte del team", así empezaba la tiktoker el primer vídeo que ha subido para hablar de este tema.

"Yo les deseo todo lo mejor en su nuevo proyecto tanto personal como profesionalmente porque he vivido cosas super guays con ellos y yo les he querido muchísimo", continúa diciendo Marina que concluye su vídeo dando las gracias a sus seguidores por el apoyo que ha recibido en los últimos días.

La respuesta del resto del 'team'

Tras la publicación del primer vídeo de Marina, gran parte de los componentes del 'team' subió a sus redes sociales vídeos en los que se defendían de esta acusación. Una de las respuestas más esperadas fue la de Claudia, ya que ella y Riverss siempre han estado muy unidas: "Para empezar creo que no debería haberse hecho esto público porque de verdad no es un tema que le incumbe a nadie", empieza diciendo Claudia.

"Tener a personas deseándote la muerte, llamándote cerda y diciéndote de todo obviamente a nadie le gusta y ella lo ha vivido y sabe perfectamente lo mal que se pasa y el dolor que se pasa", continúa para seguir hablando del proyecto en cuestión.

Ella asegura que sí que se le avisó del proyecto, pero que lo denegó completamente. Es más, la tiktoker asegura que ha sido ella misma la que se ha salido del 'team' y que ella sí que la sigue considerando su amiga. "Yo la quiero y espero que esto se solucione", concluye.

Natalia, Rurru y Sebas han subido vídeos muy similares al de Claudia, mientras que Fernando Coslada y Marru no han subido todavía ningún vídeo al respecto a sus perfiles de TikTok.

La última respuesta (por ahora) de Riverss

Viendo, según Riverss, que todos estaban posicionándose en su contra, subiendo vídeos en los que daban su opinión de lo que estaba pasando, decidió subir tres vídeos más en los que ha contado detalladamente lo ocurrido en los últimos días: "Yo he hablado porque llevaba dos días aguantando miles de comentarios de que qué pasaba con el team y con Cancún que a vosotros no os estaban llegando y yo ya no podía más porque todo esto a mí me duele mucho", dice la tiktoker con la voz entrecortada.

En el segundo vídeo habla del proyecto por el cual el 'team' se ha ido a Cancún y asegura que tiene capturas de Sebas en las que pide que no le digan nada. El proyecto lo planearon a sus espaldas, "dejándome de lado, hablando las cosas y ocultándomelas a mí", ha asegurado Marina que considera que no querían que participase en él. Es más, se lo contaron cuando "estaba todo hecho".

Algunos la han acusado de no enfadarse en su momento y sí ahora, pero ella asegura que entonces primó la amistad al trabajo, pero no ha visto la misma actitud por parte del resto. Es más, les escribió para quedar sin saber que estarían todos fuera de España porque no se lo habían contado.

Esta discusión se ha vuelto muy viral en TikTok, ya que todos ellos tienen muchos seguidores en esta red social y muchos de sus fans se han posicionado al respecto en las últimas horas. Marina ha recibido también el apoyo de otros tiktokers famosos como, por ejemplo, Yaiza, Ibelky o Quintana.