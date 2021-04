Como era de esperar, esto no pasó desapercibido entre sus fans y las redes ardieron. Es más, durante esos días estas se llenaron de preguntas: "¿Por qué no se ha ido Marina con vosotros a Cancún?", era sin duda la que más se repetía en los vídeos de TikTok del Team.

Pues bien, ahora parece que todo ha dado un giro de 180 grados y no precisamente porque hayan arreglado las cosas el Team y Marina, sino porque esta vez es ella la que se va de viaje a nada más y nada menos que Cancún . Así es, ha sido ella misma la que ha compartido este viaje sorpresa a sus seguidores a través de su último vídeo de Mtmad .

"Me voy a Cancún, México. Sí, tía. Lo sé, es un poco fuerte", es fuerte porque es el destino por el que salió a la luz toda su polémica con el Team, si pensamos en Cancún y TikTok no se nos viene a la cabeza otra cosa que no sea esta pelea que acabó con la separación del Team, Marina acabó yéndose por su parte y el resto por la suya.