Marina Riverss defiende a su novio, Daniel Marrero, de los comentarios tránsfobos: "Es mucho más hombre que vosotros"

Las muestras de amor públicas también son muy frecuentes y no hay semana en la que no se recuerden el uno al otro lo mucho que se quieren. "Si no te tengo estoy muerto en vida", le dijo Dani a través de su cuenta de Twitter, en una publicación en la que mostró cuatro fotos de la pareja divirtiéndose haciendo muecas y que ya acumula más de 10.000 'me gustas'.