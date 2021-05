El influencer ha pasado 24 horas encerrado y una semana sin dar señales de vida en sus redes sociales

Todavía no ha recuperado su cuenta de TikTok, pero ha subido un vídeo a Gamestry dando más detalles sobre su detención

Naim ha pedido a sus fans que no sean como él y que no se enfaden cuando otros tiktoker le tiren hate

Seguro que has oído hablar de él, Naim Darrechi es un joven mallorquín que con tan sólo 19 años de edad tiene más de 25 millones de seguidores en TikTok. No obstante, en los últimos días no ha sido tendencia precisamente por su éxito en las redes sociales, sino porque fue detenido hace poco más de una semana, el sábado 22 de mayo, en el centro de Palma por desobediencia y resistencia a la autoridad.

TikTok se llenó de vídeos en los que podía verse el momento en el que la policía arrestaba al influencer. El centro de Palma estaba abarrotado y fueron muchos los jóvenes que presenciaron ese momento, aplaudieron la detención y la grabaron para compartirla en sus redes sociales sabiendo que esos vídeos se volverían virales.

La Policía Local cerró los accesos a la plaça de la Drassan debido a una fiesta ilegal, cuando el influencer se dirigió hacia uno de los accesos, para acceder a la fiesta. Fue en ese momento, cuando se le negó el acceso y a pesar de ello él insistió en entrar.

Al no poder acceder a la fiesta, Naim sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar a las autoridades. Los agentes le pidieron que parara, pero Naim no hizo caso y estos se vieron obligados a quitarle el teléfono móvil, aunque no fue sencillo, ya que puede verse en uno de los vídeos virales de TikTok como se lo lanza a un amigo para evitar que se lo quitaran.

Durante las primeras horas, se especuló sobre el motivo de la detención; incluso se llegó a decir que en realidad todo aquello formaba parte de una estrategia de marketing. Sus amigos subieron vídeos a TikTok para tranquilizar al fandom de Darrechi, pero ha sido el influencer quien una semana más tarde ha explicado lo ocurrido en un vídeo de nueve minutos que han visto ya más de 730.000 personas.

No ha sido una estrategia de marketing

El influencer ha compartido un vídeo en el que cuenta algunos detalles sobre su detención y resuelve algunas de las dudas más repetidas entre sus seguidores como, por ejemplo, si la detención fue real o una simple campaña de marketing.

Naim Darrechi aprovechó todo el revuelo que había causado su detención y los vídeos virales de la misma para lanzar una canción mientras estaba en el calabozo. Pudo hacer una llamada en esas 24 horas, así que se puso en contacto con su padre y le pidió que lanzase su canción 'Ser yo'. Y es que el influencer ya había causado mucho revuelo en días anteriores al anunciar que iba a dejar TikTok precisamente para dedicarse a ser cantante:

Naim sabía que se iba a estar hablando de él en la calle y fue por eso que quiso aprovechar ese momento para sacar la canción; pero en ningún momento su arresto fue algo premeditado que formase parte de una campaña de marketing.

Simplemente pensó que ese era un buen momento para lanzar su tema más personal hasta la fecha, ya que habla de cómo es él. Es más, el influencer ha dicho en el vídeo que esa canción forma parte de él y que cuando dice: "Es que yo siendo sincero, me estoy rompiendo en pedazos, ya no me importa el dinero, yo solo quiero un abrazo, poder sentir un te quiero, disfrutar de quien me trajo y cuando me vaya al cielo que me recuerden abajo", es sin duda la parte que más le toca, "es el trozo más importante para mí de toda la canción".

El mensaje de la canción es muy importante para él, así que quiso asegurarse de que muchas personas la escucharan y es por eso que aprovechó el revuelo de la detención para publicarla y lanzar ese mensaje al mundo.

Naim reaparece en las redes sociales

El influencer, que tiene a sus fans acostumbrados a vídeos diarios, ha estado una semana sin dar señales de vida en las redes sociales, aunque sus amigos más cercanos han ido informando a su fandom, pero por fin ha recuperado la actividad en Instagram. A TikTok todavía no ha vuelto porque tiene que recuperar su teléfono móvil, donde tiene el código de su cuenta.

No solo ha vuelto a Instagram, sino que como hemos adelantado, ha subido un vídeo explicando cómo fueron sus 24 horas en el calabozo; aunque ha asegurado que no puede dar muchos detalles sobre este tema porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en el juicio. Es más, él creía que este problema se iba a solucionar rápidamente, pero "al final es un tema que se va a solucionar con el tiempo", ha explicado.

Además, Naim ha aprovechado la ocasión para pedir perdón por cualquier cosa que haya hecho y que haya podido hacer daño a alguien. "Nadie desea estar en una celda así más de un día", ha asegurado el influencer que ha explicado que solo pudo hacer una llamada durante ese tiempo y fue a su padre.

Un mensaje para su fandom

Además, ha aprovechado el vídeo para pedirle a su fandom que no lo pase mal cuando recibe hate. La detención del influencer ha alegrado a muchos otros tiktokers a los que no les cae bien Naim y que han aprovechado la ocasión para tirarle hate; es por eso que Darrechi les ha pedido que no se preocupen porque a él el hate le da fuerzas, no le hace daño.

Al final, él es consciente de que esa es la vida que él ha elegido y prefiere que se hable mal de él a ser indiferente. Además, les ha pedido que no sean como él: "Yo no soy un buen ejemplo, no quiero que seáis como yo".