Roma Gallardo recibe numerosas críticas tras su último directo: "Estás humillando a una mujer embarazada"

Si en las últimas horas has entrado a Twitter, seguro que te ha aparecido el nombre de Roma Gallardo por tu timeline. Roma Gallardo es un youtuber asturiano de 32 años que es conocido en internet por sus polémicas opiniones a la hora de hablar de temas como la prostitución o el feminismo.

Cuando El Rubius se mudó a Andorra y saltó la polémica de los youtubers que se mudan para pagar menos impuestos, él se puso del lado de los youtubers que tomaban esta decisión , asegurando en un programa de televisión que en España "tenemos una oligarquía y no tenemos ningún derecho, ni voz, ni voto sobre las decisiones que se toman en el Congreso. Ahí están los listillos, gastándose ciento y pico millones de euros en propaganda institucional y 52 millones de euros en subvenciones".

No obstante, si hasta hace algo más de un mes jamás habías escuchado hablar de Roma Gallardo y ahora te sale por todas partes, posiblemente a día de hoy lo conozcas por una de sus polémicas más virales, que tiene que ver con el personaje de dibujos animados Lola Bunny.

Su polémica más viral: Lola Bunny

Roma Gallardo es uno de los youtubers más polémicos y que sus afirmaciones creen controversia no es ninguna novedad; sin embargo, con una de sus últimas polémicas consiguió que durante dos días prácticamente no se hablase de otra cosa en Twitter y es que criticó a la Lola Bunny de la película 'Space Jam' por no tener "un cuerpo atractivo".