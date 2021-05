La influencer se ha sincerado con los seguidores de su canal de mtmad, 'Re-evolución', desmintiendo muchas cosas que piensan sobre ella y que no son ciertas

Ha explicado que nunca le ha sido infiel a ninguno de sus novios, ni a Pau ni al también influencer Víctor Pérez

Ha explicado cuántos retoques estéticos se ha hecho y que no tiene la intención de volver a pasar pronto por el quirófano

Abril Cols ha demostrado en más de una ocasión que es muy sincera con sus fans y en varios de sus vídeos para su canal de mtmad, 'Re-evolución', se ha mojado al hablar acerca de sus exnovios, Pau y Víctor Pérez, o sobre si se arrepiente de haberse hecho varios tatuajes con cada uno de ellos. Ahora, la influencer ha querido despejar las dudas sobre los rumores que circulan en torno a ella y ha querido aclarar si todo lo que piensan sus seguidores sobre ella es cierto.

Así, la catalana ha ido leyendo los comentarios que le han dejado sobre qué opinan de ella y ha ido aclarando si están en lo cierto o no. Sobre los rasgos que la caracterizan, Abril ha confirmado que es una persona muy educada, que no se ve capaz de perdonar (ni quiere aprender) y que es muy rencorosa porque ha tenido muchas desilusiones en el pasado: "Conforme pasan los años, me voy dando cuenta que mi grupo de amigos se va reduciendo. Es un palo llevarte decepciones de gente que consideras tu familia. Soy muy rencorosa porque creo que una persona que hace algo que a mí me puede doler no se merece mi perdón".

Ha explicado que no se considera una persona creída y que sus amigos le dan la razón en eso, además de contar que odia el tabaco (aunque fumó en el pasado) y que no es alta como aparenta en las fotos: mide 1,58 y su talla de pie es la 35. Abril también se ha pronunciado sobre cuestiones más 'comprometidas': ¿le fue infiel a Víctor Pérez? ¿Ha escrito su libro? ¿Cuántos retoques estéticos se ha hecho? ¡Te lo contamos en Yasss!

Sus retoques estéticos

La influencer ha respondido a la pregunta sobre si lleva muchos retoques estéticos en la cara y ha explicado que solo se ha inyectado ácido hialurónico en los labios y "dos gotitas" en el entrecejo porque se le "marcaban mucho las líneas de expresión", además de su operación de pecho. A Abril no le importa reconocer que se ha hecho estos retoques, pero no tiene intención de pasar pronto por el quirófano: "No quiero empezar a hacerme retoques porque soy muy pequeña y tengo la cara bastante bien, menos mis granitos que son un puto problema para mí. Me da rabia tenerlos".

"No hubo cuernos"

Abril ha dejado claro que su relación con el también influencer Víctor Pérez no se rompió porque ella le fuese infiel y ha desmentido lo que muchos piensan: ella no le puso los cuernos a su ex en ningún momento y él tampoco lo hizo. "Ni yo le he sido infiel a Víctor ni él a mí. Nuestra relación no terminó por cuernos y creo que nunca, ninguno de los dos, hubiese sido capaz de ser infiel".

La catalana también ha dejado claro que jamás le ha puesto los cuernos a ninguno de sus novios, ni a Víctor ni a Pau, y que es posible que muchos lo hayan pensado porque lo comentó en un vídeo que hizo con su amiga, pero que a lo que realmente se refería era a que había estado quedando con varios chicos a la vez cuando comenzaba a conocerlos, pero nunca estando en pareja. Además, ha confesado que sí que ha visto a Víctor después del fin de su relación.

Cansada de las críticas

Abril ha explicado a sus fans que está cansada de los comentarios de aquellos que afirman que no ha luchado por tener todo lo que ha conseguido y que la mantienen sus padres, pues no se considera "una niña de mamá ni de papá": "Desde los 16 que comencé a currar todos mis caprichos, los bolsos y los viajes, me los he pagado yo [...] Me da rabia porque cuando ven a una niña joven, emprendedora, que se gana la vida por ella misma, piensan que todo lo que tiene es por sus padres".

También ha explicado que ella sí que se ha formado y que estudió para un grado de deporte para poder ser monitora, puesto que desarrolló hasta que comenzó a despuntar en las redes sociales. Pero si tuviera que volver a trabajar como monitora, no tendría ningún problema, según ha contado a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʙʀɪʟ ᴄᴏʟs (@abrilcols)