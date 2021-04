La catalana quiere acabar con las especulaciones y ha confesado cómo acabó su relación con su primer novio, Pau, y con su pareja más reciente, Víctor Pérez

También ha explicado cómo se lleva actualmente con Víctor Pérez, al que conoció en una sesión de fotos

Abril Cols se ha convertido en una de las influencers más famosas en España con tan solo 21 años, aunque como ella misma ha confesado en su recién estrenado canal de Mtmad, al principio no estaba muy convencida de abrirse una cuenta de Instagram. Su éxito ha sido tal que ya acumula más de 800.000 seguidores en esta red social y tres millones en TikTok.

Cualquier movimiento que haga la influencer despierta la atención de sus seguidores, que quieren saber más cosas acerca de la vida de la joven catalana. Entre los temas que más le suelen preguntar y que generan más rumores está el de sus relaciones sentimentales, tanto la que mantuvo con Pau, su primer novio, como con Víctor Pérez, que se acabó el año pasado.

Esta última relación ha llamado especialmente la atención de sus seguidores, porque Víctor también es un influencer muy conocido y, de hecho, le gana a ella en número de 'followers' en Instagram con más de dos millones de personas siguiendo sus pasos. Ahora, Abril se ha pronunciado sobre ambas relaciones en su canal de mtmad. ¡Te contamos todo lo que la influencer ha dicho!

Su primer amor

La catalana ha contado que su primer beso fue a los catorce años con un chico de su pueblo que siempre le había gustado "un montón". "Era como el chico inalcanzable para mí", pensaba Abril, porque ese chaval era cuatro o cinco años mayor que ella. El chico le escribió una noche de Halloween y le preguntó si se liaría con ella. Después, estuvieron saliendo un tiempo, pero ella no lo cuenta como su primer novio: "Eso no era absolutamente nada [...] Eran cosas de niños pequeños".

Fue unos años más tarde cuando conoció a su primer novio, Pau, cuando ambos estudiaban un ciclo de deporte en Barcelona. Abril ha reconocido que nada más verlo en la puerta del colegio, se fijó en él y quiso conocerlo: "Fue como amor a primera vista. La típica persona que ves y te quieres casar con ella". Por aquel entonces ella, que se había hecho conocida en Ask y que tenía miles de seguidores en Instagram, no tenía ninguna red social excepto Snapchat porque se había "agobiado": "Yo salía de fiesta con 16 años y siempre me paraban, me rayé mucho".

Fue por eso que se decidió a añadirle a esa red social y allí comenzaron a hablar. Abril descubrió qué el sentía lo mismo y comenzaron a salir: "Estábamos los dos súper enamorados [...] Los primeros amores son los mejores. Nos queríamos mucho. Mi familia lo adoraba. Sus amigos eran mis amigos". Ambos subían vídeos juntos a la cuenta de Instagram de Pau y allí la gente comenzó a fijarse en Abril :"Si esa es la de Ask decía la gente al verme".

Pau le pidió que se hiciera una cuenta propia porque pensaba que iba a petarlo y, aunque ella no estaba nada segura, se decidió y el primer día ganó 50.000 seguidores. Abril le ha querido agradecer su insistencia, porque sino nunca se hubiera animado a tener su propio perfil y su vida ahora sería muy distinta. "Te doy las gracias desde aquí", le ha dicho la catalana en el vídeo.

Su gran amor

Con Pau estuvo unos dos años y medio, hasta que descubrió que estaba sintiendo cosas por otro chico, el influencer Víctor Pérez, al que conoció trabajando en una sesión de fotos. "Yo al principio ni me fijé en él ni pensé que era un chico muy guapo; de hecho, ni nos saludamos [...] Fue como que me cayó mal". Pero comenzaron a hablar y "surgió el amor": "Yo estaba un poco confundida porque yo quedaba con Víctor pero tenía novio. No hacíamos nada, pero me estaba pillando de él. Tomé la decisión de dejar a mi pareja de tres años por un chico que me estaba empezando a gustar".

La catalana ha explicado que le daba "mucho miedo" dejarse llevar, pero que finalmente lo hizo y estuvo un par de meses con Víctor. "Mi relación con él fracasó por mi culpa", ha admitido Abril, que no acaba de salir de una relación y que piensa que no hizo bien en comenzar otra tan rápidamente: "Yo en mi corazón tenía a Pau". Tiempo después, él le habló para desearle un feliz año nuevo y comenzaron a quedar de nuevo: "Fue entonces cuando me enamoré como una puta loca de él".

A partir de ese momento, Abril comenzó a considerar su relación como tal, ya que lo que habían tenido antes "estaba condenada al fracaso". La influencer no ha querido entrar en detalles sobre la ruptura, pero ha explicado que la relación se rompió durante la cuarentena, el año pasado, después de un año y medio juntos.

Su relación actual con Víctor