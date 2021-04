El significado de los veinte tatuajes de Abril Cols: desde los que tiene con sus ex Pau y Víctor Pérez hasta el de su silueta

Además, la influencer ha mostrado cómo ha sido la experiencia de tatuarse junto a dos de sus mejores amigas , con las que se ha hecho un ancla. No es la primera vez que la catalana opta por escribir algo con tinta en su piel junto a una amiga, pues ya lo hizo en el pasado con Marta, tatuándose la palabra "siamesas" en uno de los dedos de la mano izquierda y "ahora y siempre" (en inglés) en el brazo. En esa zona también lleva el ojo de esta amiga y una bola del mundo que se hizo junto a su amigo Jonah porque suelen viajar juntos.

Tatuajes con nombre propio

Pero la catalana no solo lleva 'tatus' que le recuerdan a sus amigos, sino también a otras personas muy importantes de su vida. Así, detrás de la oreja izquierda, Abril lleva tatuada una M en mayúscula, que es la inicial del nombre de su hermano , Martí, con el que se lleva muy poquito tiempo. "Es la persona que más quiero en el mundo", ha asegurado la influencer. Una información que conocen muy bien sus seguidores en Instagram, que están acostumbrados a ver fotos de ambos juntos.

Muy cerquita de esa M, en el cuello, lleva tatuada la palabra "inefable", que a ella le recuerdan a las personas que ha querido mucho, pero que ya no forman parte de su vida, como podrían ser sus exnovios, Pau y Víctor Pérez. La catalana lleva también un tatuaje que se hizo junto a Víctor, porque él quería que llevasen el mismo dibujo en la piel. Es una imagen de ambos abrazándose y Abril lo lleva en el antebrazo izquierdo. La catalana ha explicado que no se arrepiente de tener ese recuerdo, ya que Víctor "es una persona que ha pasado por mi vida, que me ha querido y cuidado". Además, lleva su inicial y un "te quiero" en catalán.