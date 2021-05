El influencer Javier Salazar ha visitado Jaén y su opinión sobre la ciudad no ha gustado a todo el mundo

El vídeo con la opinión de Javier se ha vuelto viral en Twitter y ha recibido comentarios de todo tipo

La pandemia del coronavirus ha hecho que toda nuestra vida tal y como la conocíamos antes de marzo de 2020 cambie por completo. Hay muchas cosas que echamos de menos de nuestra vida prepandemia y una de ellas es, sin duda, viajar. Es verdad que poco a poco vamos recuperando nuestra rutina anterior a la llegada del coronavirus, pero algo que no parece que vayamos a dejar de hacer por ahora es viajar por España.

Con la pandemia, en los meses más duros, tuvimos que anular todos nuestros viajes al extranjero y optamos por viajar por España, para conocer un poco mejor nuestro país, que tiene rincones preciosos.

Pues bien, parece que si hablamos de ciudades bonitas para visitar en España habría que dejar fuera, según el influencer Javier Salazar, que tiene más de 53.000 seguidores en Instagram, a Jaén. Este joven ha estado haciendo turismo en la capital andaluza y ha colgado unas historias de Instagram en las que recomienda a sus seguidores que no visiten Jaén porque a él la ciudad le ha decepcionado enormemente.

Las palabras de Javier sobre Jaén

Javier colgó unas historias en su perfil de Instagram que ofendieron a muchos jiennenses. No obstante, estas han arrasado en Twitter después de que un chico las capturase y compartiese también esta red social. En el vídeo puede verse como Javier está incluso sorprendido por lo poco que le ha gustado la capital andaluza.

"A ver gente de Jaén, me vais a matar, pero… ¿Dónde está la gente? Si está todo cerrado, si no hay nadie", comienza diciendo Javier mientras pasea por la ciudad. El instagramer no cabe en su asombro y repite una y otra vez la poca gente que se ha encontrado paseando por la ciudad.

"Tío, estoy flipando, que no hay gente, si no se puede hacer ruido por la calle que te miran", continúa diciendo Javier que no da crédito a lo que ve. "A pesar de que llevamos media hora andando, yo voy a decir una cosa que no he dicho en mi vida, no voy a entrar a decir por qué, pero nunca vengáis a visitar Jaén", estas son las palabras que ha pronunciado el joven influencer y que tanto han molestado a algunos de sus seguidores, a pesar de que él en el vídeo escribía: "Y de verdad que lo siento si hay alguien de Jaén que se ofende".

El joven se ha llevado una decepción muy grande al visitar Jaén y ha recomendado a sus seguidores que no lo hagan: "Ahí lo dejo y es la primera vez que yo digo eso de una ciudad, la primera vez que me atrevo a decir eso con valentía", ha continuado diciendo a sus seguidores.

El influencer reconoce que tiene una energía malísima, no quiere explicar por qué, pero dice que nunca antes se ha sentido así al viajar a ningún otro lugar.

Ha sido muy criticado

Ha sido un tuitero el que ha recopilado sus diferentes historias de Instagram en un vídeo que ha compartido en su perfil y que acumula ya más de 222.000 reproducciones. Las opiniones que pueden leerse como respuestas al vídeo son muy variadas.

La mayoría de las personas que se han topado con este tuit critican las palabras del influencer: "Yo soy de Sevilla, estuve el fin de semana en Jaén y no vea el ambientazo que hay por el centro no cabe la gente, ni en Semana Santa he visto yo eso... Pero amigo, a quien se le ocurre salir un domingo a las 5 de la tarde y encima sin mascarilla", escribe por ejemplo Buchara.