Ibai Llanos, Aitana Ocaña o Lola Índigo rechazan las declaraciones de Naim Darrechi: "Vomito"

En una entrevista con Mostopapi, el tiktoker Naim Darrechi afirmó mantener relaciones sin condón y decirle luego a las chicas al eyacular dentro que es estéril

Esas declaraciones han causado un gran revuelo y muchos anónimos y famosos han criticado este mensaje

El tiktoker ha pedido perdón, pero la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ya ha anunciado que pondrá sus declaraciones "en conocimiento de la Fiscalía"

Naim Darrechi ha causado un gran revuelo y ha abierto un gran debate en las redes sociales tras unas declaraciones que ha dado en una entrevista con el también influencer Mostopapi. En ellas, el popular titkoker (tiene más de 26 millones de seguidores en esta red social y supera los siete en Instagram) afirmaba que nunca utilizaba condón cuando mantenía relaciones íntimas porque "le cuesta terminar" y que eyacula dentro de sus parejas sexuales. "¿Cuándo acabas dentro ellas no te dicen nada?", le preguntó el entrevistador. "Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril", contestó el popular tiktoker entre risas.

Muchas personas decidieron mostrar su rechazo a las declaraciones de Darrechi, que fue acusado en Twitter de hacer "apología de la violación" y de cometer de manera continuada un "delito sexual" con todas las chicas con las que había mantenido relaciones. "No puede ser que personajes así tengan altavoz", expresaron también muchos, que pidieron a sus amigos y 'followers' que dejasen de seguir al mallorquín.

Pero no solo ha habido muchos anónimos que han decidido dar su opinión sobre el tema, también se han pronunciado muchas caras conocidas de nuestro país, que han rechazado el mensaje lanzado por Naim Darrechi. Aitana Ocaña, Ibai Llanos, Marina Riverss, Dani Marrero, Lola Índigo, Abril Cols o Carlos Cuevas son algunos de los famosos que no se han quedado callados.

La opinión de los famosos

Cantantes como Aitana Ocaña, Lola Índigo, Natalia Lacunza, Samantha Gilabert o Belén Aguilera han mostrado su rechazo tajante ante las palabras de Darrechi. Aitana subió una historia en la que acompañaba el vídeo del discurso del tiktoker junto a muchos signos de interrogación, Belén gritó "basta" en otra historia, Samantha explicó que es "necesaria educación emocional y sexual" y Mimi declaró: "Voy a vomitar. Chicas, cuidaos, que hijos de puta como este hay muchos".

Influencers como Abril Cols, Dani Marrero o Marina Riverss también se han posicionado en contra de las palabras de Darrechi. "Que reconozca que engaña a mujeres para correrse dentro y haya gente q no lo identifique como abuso, el problema es la educación sexual y cómo veis las relaciones, y si tanta gente lo defiende podemos saber por qué las mujeres lo vivimos tanto, educaos, es repugnante escucharos", escribió Riverss en Twitter.

Youtubers como Jordi Wild o Ibai Llanos también se han sumado al rechazo del discurso del tiktoker mallorquín. Wild aseguró que Darrechi era "un ejemplo" de lo que significa estar "vacío por dentro" en un tuit y el streamer vasco condenó la actitud de Mostopapi al compartir el mensaje: "Evidentemente, no controlas lo que otra persona dice, pero cuando ves que ha dicho eso, dices: 'No quiero colaborar contigo' [...] ¿Cómo puede estar subido? ¿Cómo has permitido eso? [...] ¿Qué cojones está diciendo? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear".

También se han pronunciado actores como Arón Piper, que ha utilizado el emoticono del vómito para expresar su reacción ante el discurso de Darrechi; Carlos Cuevas, que ha escrito lo siguiente: "Abuso sexual y cultura de la violación"; o Georgina Amorós, que da vida a Cayetana en 'Élite'.

Darrechi pide perdón

El influencer se disculpó en varias historias que compartió en Instagram, en las que también aseguró que los que le critican "tenían razón" y que aceptaba todas los comentarios sobre el tema que hicieran. "Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto [...] Ojalá no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado [...] La he cagado y lo siento de verdad", dijo Darrechi.

En Twitter no se han creído sus disculpas y le han vuelto a llover las críticas. Allí es donde se ha pronunciado sobre el tema la Ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asegurado que pondrá las declaraciones del tiktoker "en conocimiento de la Fiscalía". "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión", aseguró la política de Unidas podemos y principal impulsora de esta ley que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

Manda un mensaje al Gobierno

Ante el revuelo generado, el influencer ha vuelto a hablar y lo ha hecho de nuevo en sus historias de Instagram. En su mensaje se ha dirigido al Gobierno, al que le ha pedido "más atención" hacia el "colectivo" de influencers: "La ministra de Igualdad claro que tiene que hablar. Entones, ¿y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis? La comunidad no puede no tener apoyo, somos un medio muy grande y necesitamos asesoramiento, que esto se estudie".