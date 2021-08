Naim Darrechi intenta defenderse tras su última polémica en una entrevista con Dalas: "No soy ningún violador"

Naim Darrechi le mandó unos audios al youtuber y él grabó un vídeo al respecto sin el consentimiento del tiktoker

Los creadores de contenido se han "reunido" en una charla que han publicado y que ha durado más de una hora

Tanto Naim como Dalas se pasan toda la entrevista lanzándose pullitas mutuamente

Seguro que a ti tampoco se te han ido de la mente todavía las palabras que pronunció Naim Darrechi en su entrevista con Mosto Papi. Hasta la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se hizo eco de estas declaraciones y es que no es para menos. Pero, por si acaso te pilló de vacaciones y no te enteraste de la polémica, antes de contarte el último capítulo, te hacemos un resumen.

El tiktoker Naim Darrechi, que tiene en esta red social 26,8 millones de seguidores, pasó a estar (todavía más) en boca de todos tras su entrevista en el canal de YouTube de Mosto Papi. Fue en esa charla donde el tiktoker confesó que no utiliza preservativo en sus relaciones sexuales; pero eso no es lo peor, sino que eyacula dentro de las chicas con las que se acuesta y les dice que es estéril: "No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé, 'tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años', entonces decidí empezar a acabar dentro y nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema".

Al pronunciar Naim esta afirmación, Mosto Papi le pregunta sobre la postura de ellas, que qué es lo que le dicen al tiktoker cuando este les dice de mantener relaciones sexuales sin preservativo, si no se niegan, a lo que el tiktoker respondió: "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos".

Pues bien, tal fue el revuelo que causaron sus palabras, que el tiktoker subió varias historias de Instagram a su perfil disculpándose, de manera bastante contradictoria, y diciendo que no todo lo que había dicho en la entrevista era cierto.

Sin embargo, estas disculpas no fueron suficientes para todas aquellas personas que criticaron las palabras de Naim y ahora ha grabado un vídeo para el canal de YouTube de Dalas Review (otro youtuber bastante polémico) para justificarse, una vez más.

Una charla de más de una hora

La entrevista de Dalas Review a Naim Darrechi en el canal del youtuber duró más de una hora y la han visto ya más de un millón y medio de personas. Eso sí, el tiktoker le puso una condición a Dalas y es que antes de publicar el vídeo, él lo habría visto y lo habría revisado para eliminar cualquier cosa que no quiera que se haga pública.

La relación entre el youtuber y el tiktoker comenzó cuando Naim le envió unos audios por mensajes de Instagram a Dalas y este los hizo públicos en un vídeo de YouTube sin el consentimiento del mallorquín. Naim, cabreado con el youtuber, le puso un comentario en el vídeo retándolo a que le entrevistase y, días más tarde, ha llegado esta entrevista.

Naim Darrechi comienza la entrevista defendiendo la calidad y la importancia de su contenido mientras que Dalas lo pone en duda. En la conversación, sale el tema del comité de influencers, una propuesta del tiktoker cuando saltó toda su polémica, que él mismo ha admitido que simplemente lo dijo "para desviar el tema". "Justo logramos lo que queríamos, que la gente hablase de eso y no de la violación", ha confesado Naim que había organizado esa estrategia con su equipo.

Sobre la entrevista con Mosto Papi

Dalas empieza esta parte de la entrevista preguntando a Naim si le había pedido a Mosto Papi que cortase la parte más polémica de la entrevista, a lo que él responde que no le había dicho exactamente que cortase esa parte, pero sí que le dijo que había dicho burradas que tenía que cortar. Y el youtuber, en vez de cortar esa parte, la utilizó como gancho al inicio de la entrevista.

"El tema de correrme dentro yo no lo veo mal siempre que sea con consentimiento", responde Naim a una pregunta de Dalas. Además, el tiktoker reconoce que en el momento en el que dijo en el vídeo que se corría dentro de chicas sin preservativo y que luego les decía que era estéril no lo vio problemático, porque sabía que no estaban en directo y que simplemente estaba haciéndose el gracioso.

"Yo cuando lo vi subido, sí obvio me di cuenta de que fue un error", asegura Naim que no fue consciente de lo que había dicho hasta que se publicó. Dalas insiste en preguntarle una y otra vez si es real lo que dijo, a lo que Naim responde: "Que yo me corro dentro de las mujeres sí es real en algunas ocasiones con su consentimiento".

"Yo no soy ningún violador porque si no yo estaría en la cárcel, soy mayor de edad", explica Naim. "La Ministra de Igualdad en teoría puso una denuncia en Fiscalía… ¿Sabes lo que vale eso? Un culo porque no hay ninguna chica que haya verificado lo que ha pasado", asegura.

"Una cosa es que yo sea tonto en las redes y un irresponsable y otra que sea un violador", repite e incide en que lo que dijo en el entrevista con Mosto Papi no era cierto y que buscaba era hacer reír a sus seguidores: "Soy un payaso que da de comer a mucha gente, a ti por ejemplo".

"Si algún día salgo condenado por violación, ese día seré un violador", insiste Naim que acabó la entrevista llorando: "No me gusta que alguien me haga sentir como solo he hecho cosas malas", después de que Dalas le dijera que le consideraba una mala persona y que no se creía que lo que le dijo a Mosto Papi lo hubiera dicho de broma.