Don Omar detiene un concierto porque el público no se sabía la letra de una de sus canciones más populares

Y, si no tienes ni idea de reggaeton y nunca has escuchado ningún tema más allá de 'Gasolina' en las fiestas del pueblo, pues estás en el grupo de los que asistieron al último concierto de Don Omar, que tuvo lugar en el festival Calibash de Las Vegas. El público allí presente no se sabía la letra de una de las canciones más populares del artista, la de 'Ella y yo' , la bachata con toques de reggaeton que sacó junto a Romeo Santos, el cantante de Aventura, en 2005, hace ya 17 años.

El vídeo ha corrido como la pólvora en Twitter y es que los fans del cantante no se podían creer que alguien no se supiera la letra de 'Ella y yo' de principio a fin. Rápidamente comenzaron a hacer bromas con una de las frases más conocidas del tema, que es la de "que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer": "Cómo es que Don Omar cantó 'Ella y yo' en Las Vegas y la gente no se sabía la canción, que los perdone Dios, yo no lo voy a hacer".