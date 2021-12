A este tema del Conejo Malo le acompañan dos polémicas muy sonadas en redes. Por un lado, la acusación de plagio que le persigue desde que lo publicó; por otro, la retirada de la canción de Spotify en 2020 . A la pregunta de un usuario en Twitter, que pedía explicaciones, los responsables de la plataforma respondieron que no siempre podían tener todo el contenido disponible y se lavaron las manos. Según ellos, era estrictamente un asunto de licencias y derechos. En opinión de los seguidorxs del wrestler, cantante y showman, censura de manual, por el contenido polémico de la letra: “Vino ready ya, puesta pa' una cepillá', me chupa la lollipop, solita se arrodilla, hey”.

El cónclave demandó cambios en la letra del tema para que se pudiera representar en directo, así que la canción pasó de decir “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca…” a descafeinarse por el camino con versos muchos más tolerables para los adultos y niños de todas las edades: "A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca".”