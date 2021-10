La pareja acaba de comunicar con el lanzamiento de una canción que van a tener un bebé, al que llamarán Índigo

Llevan saliendo desde 2015, cuando Evaluna se lanzó a pedirle el número de teléfono a través de un mensaje directo de Twitter

En 2018, Camilo le pidió matrimonio a la venezolana en un cine, lugar donde tuvieron su primera cita y se casaron en febrero de 2020

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner acaban de anunciar que van a ser padres con un precioso videoclip en el que cantan al unísono y confiesan lo felices que son porque les ha tocado "la lotería" con su bebé, del que por el momento no van a anunciar el sexo y al que llamarán Índigo, igual que el nombre de la canción con la que le han contado a sus fans, que se hacen llamar La Tribu, que en unos meses darán la bienvenida a su primogénito.

Pero su historia de amor comenzó hace seis años y se conocen desde hace siete, cuando coincidieron en 2014 en un evento en Colombia, país natal de Camilo y lugar en el que vivía Evaluna por los compromisos profesionales de su padre, el popular cantante venezolano Ricardo Montaner. No comenzaron a salir hasta un año después, porque cuando se conocieron ambos tenían pareja. Una relación a distancia, un momento complicado en la vida de Camilo y una romántica pedida de mano llevaron a la pareja a pasar por el altar en febrero de 2020, un mes antes de que el coronavirus paralizase el mundo.

Ahora, están más unidos que nunca y no suelen separarse por los compromisos profesionales de Camilo, ya que Evaluna ha decidido unirse a su marido en sus giras, como la que acaba de hacer por Europa (con varias paradas en España), que ha sido todo un éxito y es que la venezolana ha puesto en marcha su carrera como cantante y, además de colaborar con su marido en varios temas como 'Índigo', ha sacado canciones en solitario, como 'Uno más uno', y con otras estrellas como Aitana Ocaña, con la que lanzó 'Aunque no sea conmigo'. De hecho, ahora se encuentran de gira en Miami y Evaluna ha salido al escenario a cantar presumiendo de pancita de embarazada.

Ellos mismos han sido los encargados de hacer partícipes a sus fans de su bonita historia de amor a través de las redes sociales y con los videoclips de los temas de Camilo: en 'Medialuna' presentan su relación, en 'Por primera vez' comparten imágenes de su boda, en 'Favorito' muestran su luna de miel, en 'Vida de rico' abren las puertas de su casa y en 'Índigo' anuncian que van a ser padres; pero la pareja también ha explicado cómo ha sido relación hasta el momento en su canal de YouTube, donde han contado, por ejemplo, cómo se conocieron.

Sus inicios: relación a distancia y 'Medialuna' como declaración de amor

El colombiano y la venezolana explicaron a sus fans en un vídeo que se conocieron en 2014, cuando ella tenía 17 años y él 20, en la presentación de un champú infantil en Colombia. Ambos fueron los encargados de presentar el evento y tuvieron la enorme suerte de coincidir en Bogotá porque Evaluna se encontraba viviendo allí durante un tiempo porque su padre estaba trabajando en la ciudad, ya que su residencia habitual estaba fijada en Miami.

Se cayeron bien, se siguieron en Twitter y Camilo, que ya era un cantante muy conocido en Colombia desde que se hizo con la victoria de la versión infantil de 'Factor X' en 2007, le firmó un single a Evaluna y se lo regaló. En aquel momento, ambos tenían pareja y no pasó nada más, pero un año más tarde, la joven le escribió al cantante vía mensaje privado de Twitter mandándole una foto del single y diciéndole: "Mira lo que me he encontrado". "Oye, últimamente he estado pensando en ti", le contestó el artista.

Al leer este mensaje, Evaluna se lanzó a pedirle el número de teléfono para hablar por WhatsApp poniendo como excusa que le parecía "muy complicado" hablar por mensaje directo en Twitter y que esa red social no le notificaba los nuevos mensajes que le llevaban. "Yo fui ahí de atrevida", reconoció la cantante en el vídeo, que también aclaró que por aquel entonces ya ninguno de los dos tenía pareja. "Él comenzó a ponerme todas las noches de esa semana: '¡Linda noche, guapa!' [...] También me dijo que quería hablar conmigo pero no sabía qué decir", siguió explicando la artista.

"Yo pensé: 'Este man que aburrido'", dijo Evaluna entre risas en el vídeo, para después explicar que comenzaron a hablar por WhatsApp durante todo el día. "Hablábamos todo el día: nos mandábamos mensajes para contarnos adónde íbamos o qué hacíamos", confirmaba Camilo. Ella le propuso hacer videollamada, pero a él le daba vergüenza... Un día aceptó y desde entonces se llaman todos los días. En aquella primera videollamada, Camilo sintió que conocía a la que ahora es su mujer "de toda la vida".

Fue Evaluna la que se lanzó también a pedirle la primera cita presencial: le propuso ir al cine, él aceptó y ella viajó a Colombia para tener ese primer encuentro con el que chico que le gustaba. Camilo fue a recogerla al aeropuerto sin poder contener los nervios y el sudor de manos, juntos fueron al cine y ella le acompañó a hacerse un tatuaje. El colombiano le llevó a conocer a sus amigos y les dijo: "Miren, ella es mi medialuna". "Fue muy bonito", recuerda Evaluna sobre aquel momento.

Así fue cómo nació el primer tema que Camilo le dedicó públicamente a la que por entonces era su novia y que vio la luz en 2017, bajo el título 'Medialuna': toda una declaración de amor a la mujer de su vida, que había estado apoyándole cuando su padre estaba atravesando una dura enfermedad. "Tú me haces ser inocente otra vez, más ingenuo, más frágil tal vez. Me haces niño y no pienso crecer [...] Volví a la vida cuando me besaste", dice la canción. Como curiosidad, el cantante también la llama 'La Pulguita' o 'La Pulga'.

Pedida de mano y boda con "un amanecer bonito"

'Medialuna' es solo una muestra de lo romántico que es Camilo, que también compuso una canción sobre el día de su boda (que tuvo lugar en febrero de 2020) y cuyo videoclip está compuesto por fragmentos de los momentos más especiales del enlace. Pero antes de llegar a este tema, titulado 'Por primera vez', el colombiano hizo gala de su romanticismo organizando una original pedida de mano en 2018 en Miami, la ciudad en la que se había criado Evaluna.

El cantante invitó a las familias y amigos de ambos y llenó una sala de cine, pues su objetivo era pedirle matrimonio en un cine, recordando su primera cita presencial. Evaluna pensaba que iba a presentar un cortometraje, pero lo que vio en realidad fue un corto animado en el que un dibujito muy parecido a su novio le pedía a un personaje que se asemejaba mucho a ella que se casara con él; además de mostrar frases muy románticas como "no hay ni un solo sueño ni plan que no lleve tu nombre". Al encenderse las luces, Camilo estaba de rodillas y ella no podía parar de llorar mientras repetía "sí, quiero".

"Por primera vez, un amanecer bonito [...] Si yo te tengo, no me falta nada [...] Para decirte cosas bonitas, siempre yo aquí estaré, porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo: si tú no estás, no tiene sentido, amor", dice 'Por primera vez', la canción que Camilo comenzó a componer al saber que Evaluna sería su esposa y que terminó al casarse con ella.

Después de la boda llegó la luna de miel, que Camilo también narró en 'Favorito', cuyo videoclip está ilustrado al igual que 'Por primera vez' por imágenes que ellos grabaron durante su viaje de novios. En la canción, el cantante cuenta que se ha dado cuenta que no hay nada que le guste más que pasar tiempo con su mujer: "Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas".

Esas frases, que son otra preciosa declaración de amor a Evaluna, se entrelazan con imágenes de ambos disfrutando de una villa privada en Bora Bora, un lugar paradisíaco en la polinesia francesa donde pasaron tres semanas disfrutando del sol y el mar, buceando y compartiendo baños la piscina privada de su suite. En definitiva, una experiencia única que ambos resumieron como "fantástica" a su vuelta.

Evaluna también confesó entonces, en una entrevista en el podcast 'Se regalan dudas', que había llegado virgen al matrimonio: "A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios [...] No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Pero, gracias a Dios, no los escuché. Y la verdad es que fue lo más hermoso y precioso. Pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que, para mí, fue como una revelación espiritual".

Casa 'de rico' e Índigo en camino

Tras la luna de miel, llegó un proyecto aún más ambicioso: comprar su propia casa y, como no podía ser de otra forma, lo retrataron en otra canción, 'Vida de rico'. La pareja adquirió una increíble mansión ubicada en la exclusiva zona de Sunny Isles Beach de Miami. La propiedad se encuentra frente a un lago y tiene una enorme piscina en el jardín. En el videoclip se puede ver cómo fue la reforma del que actualmente es su hogar cuando no se encuentran de gira por el mundo.