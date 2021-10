El bebé, del que todavía se desconoce el sexo, se llamará Índigo, nombre con el que han titulado la canción en la que anuncian que van a ser nombre. Puede que la pareja no anuncie hasta el momento del nacimiento el sexo del bebé, ya que han escogido un nombre unisex y han utilizado la letra x para evitar referirse a la criatura en masculino o femenino. Por el momento, tampoco han aclarado por qué han escogido este nombre para su primogénito , que tiene varios significados : alude a un color de tonalidad azul oscura o violeta y, por otro lado, los adeptos a la corriente de la Nueva Era o New Age consideran que un 'niño índigo' es aquel que representaría un estado superior de la evolución humana.

El cantante confesó que él estaba durmiendo la siesta mientras que, ajeno a lo que estaba ocurriendo, Evaluna se estaba haciendo hasta siete pruebas de embarazo con su madre para confirmar que estaba esperando un bebé y que no era una falsa alarma: "Yo estaba haciendo una siesta, estaba en Dominicana. Me eché una siesta porque ese día era el concierto de los Montaner en vivo en Dominicana. Entonces Evaluna me despertó con un cafecito y la prueba. Me tardé en entender lo que era, cuando entendí que era una prueba, pensé: '¿Será que guardó la prueba anterior como recuerdo?'. ¡Tardé en entenderlo!".