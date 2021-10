Aunque se especula con la posibilidad de que haya sido el cantante el que haya tomado la decisión de retirarlo de la plataforma de vídeos más popular del mundo, no se ha confirmado todavía si esto es así o si han sido los responsables de YouTube los que han querido eliminar el contenido de sus servidores. Por el momento, Balvin no se ha pronunciado sobre esta polémica, como sí que hizo cuando Beatriz Luengo y Residente le afearon que pidiera a los artistas del género urbano que no fueran a la gala de los Grammy Latinos 2021 cuando él sí que había ido a recoger sus galardones en ediciones anteriores.

En el videoclip, J Balvin aparece paseando a dos mujeres negras, que además están maquilladas como mascotas y llevan orejas de perro, como si fueran animales, enganchadas por una correa. Unas imágenes que levantaron una oleada de críticas en las redes: "No hay canción más repugnante, cuestionable, misógina y asquerosa"; "No pude ver hasta el final el video de su canción 'Perra', una violencia simbólica desmesurada".

Muchos tuiteros, que aplaudieron esta carta firmada por Ramírez y Gallo Santos, han celebrado ahora la retirada del videoclip de YouTube. "Ya era hora de que eliminaran esa porquería" ; "El vídeo, que era repugnante, racista y machista, ya no aparece en YouTube: me alegro"; "Borraron el vídeo: ¡excelente! ¡Muchas gracias! Asquerosa canción, asqueroso video": han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter.

También ha habido algunos que han pedido al resto que sigan denunciando la canción en YouTube para que la plataforma elimine también el audio de la canción, pues también la consideran machista; y hay otros que han reflexionado acerca de su retirada y la han comparado con otros casos, como el de 'Cuatro babys' de Maluma, que pese a las críticas no retiró el vídeo ni YouTube tomó cartas en el asunto: "José sacó 'Perra' de su canal de YouTube: cedió a la presión y eso que no recibió ni la mitad de lo que tuvo 'Cuatro Babys' a nivel internacional y Juan Luis mantuvo su postura, no se quita y no se quita".