Estos últimos días, J Balvin ha estado en el foco de atención por su sonado rifirrafe con Beatriz Luengo y Residente a través de las redes sociales. El conflicto comenzó cuando el cantante pidió a todos los artistas invitados a la gala de entrega de los Grammy Latinos de este año que no asistieran a la misma como protesta, ya que él considera que la Academia no valora a los músicos del género urbano. Balvin respondió a las críticas de Residente, que le acusó de hacer canciones que eran como 'hot dogs', sacando una línea de ropa con perritos calientes estampados.

Tras la enorme polémica, parece que J Balvin ya no quiere hablar más del tema y ha decidido no tratarlo más en sus redes sociales, donde ha vuelto a hacer promoción de sus canciones y conciertos. Pero no solo eso y es que el colombiano ha sorprendido a sus casi 50 millones de seguidores en Instagram con una foto junto a su hijo Río. La sorpresa ha sido tal porque el artista explicó hace unas semanas que no tenía ninguna intención de colgar nada junto a su bebé porque era un aspecto privado de su vida que quería mantener alejado de la atención mediática.