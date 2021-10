La polémica continúa: J Balvin saca una línea de ropa con perritos calientes y Residente le responde

La disputa entre J Balvin y Residente no ha acabado, ni mucho menos, no paran de lanzarse mensajes a través de redes sociales

J Balvin ha lanzado una línea de ropa con imágenes de perritos calientes

Residente ha subido a su perfil de Instagram un vídeo de unos 5 minutos que han visto cuatro millones de personas

Esta semana se conocieron las nominaciones de este año a los Grammy Latino; un anuncio que ha venido acompañado de polémica, ya que J Balvin ha animado al resto de artistas a boicotear los premios porque considera que la Academia no valora a los artistas del género urbano.

Las palabras de J Balvin molestaron a muchos de sus compañeros de profesión, entre los que se encuentran, por ejemplo, Beatriz Luengo o Residente. La contestación del puertorriqueño al intento de boicot de J Balvin se ha vuelto muy viral en las redes sociales, ya que subió un vídeo a su perfil de Instagram en el que daba su opinión al respecto: "Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot".

Además, por si esto fuera poco, Residente comparó la música del colombiano con un puesto de perritos calientes, una provocación a la que J Balvin ha querido darle la vuelta: "Tu música es como si fuera un carrito de 'hot dog', que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs'".

Pues bien, J Balvin parece haberse tomado con mucho humor las críticas de Residente y al día siguiente subió unas fotos que se había hecho con un puesto de perritos calientes para anunciar su último remix con Sech y Daddy Yankee.

Una línea de ropa con perritos calientes

Cuando parecía que la disputa entre estos dos artistas ya había terminado, de repente hemos visto que J Balvin ha sacado una línea de ropa haciendo alusión a los perritos calientes con los que Residente comparó su música.

El cantante colombiano ha subido a su perfil de Instagram varias fotografías en las que se puede ver la ropa que ha sacado con perritos calientes estampados. La iniciativa del artista ha sido muy aplaudida por gran parte de sus seguidores, que le han animado incluso a que monte una franquicia de perritos calientes.

No obstante, al que no le ha parecido una idea merecedora de una aplauso ha sido a Residente, que ha vuelto a contestarle por medio de un vídeo que han visto ya casi cuatro millones de personas.

Residente responde sin tapujos

Este sábado, Residente ha vuelto a atacar al cantante colombiano en un vídeo de unos cinco minutos en el que critica que J Balvin haya aprovechado la polémica para sacar una línea de ropa: "Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo".

El excantante de Calle 13, también ha explicado los motivos por los cuales eliminó el primer video que subió a sus redes criticando a J Balvin: "También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo pa' que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes: 'Respeto tu opinión'. Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?".

Según Residente, ambos habían acordado borrar sus publicaciones que habían generado la polémica y volvió a incidir en lo mal que le pareció la intención de J Balvin de boicotear los Grammy Latinos: "José no solo dio su opinión, sino que hizo un llamado a la acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo, que a diferencia de ti no 'payolean', como los Gaiteros de San Jacinto, que con una sola nominación pueden hacer una gira para traer comida a su casa".

Residente ha sido muy duro con sus declaraciones: "En tu viaje del ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque también lo hablamos en la llamada, pides que los boicoteen. Aunque tengo que admitir que tienes un solo talento: el talento de no tener talento y hacer creerle a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Me llamas cuando estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de 'hot dogs'. Oye, sube lo que tu quieras, pero esto va para la lista de valores de tu viejo, para que dejes de pensar en el negocio y pienses en la virtud de la palabra; tú rompiste la palabra".