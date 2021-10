J Balvin ha intentado organizar un boicot en redes sociales contra los Grammy Latinos

Muchos artistas famosos han criticado lo expuesto por J Balvin, entre ellos Residente, que le ha contestado con un vídeo viral

Residente ha comparado en el vídeo la música de J Balvin con los perritos calientes

Cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Grammy Latinos en 2019, J Balvin hizo público su descontento con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación usando el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys en las redes sociales. Tan solo un año después, la institución incluyó este género como una categoría oficial en los premios.

No obstante, ese cambio parece no haber convencido al cantante, que al conocer las nominaciones de este año estalló en Twitter afirmando que la Academia no valora a los artistas del género urbano y pidió a todos que le hicieran un boicot y que no acudieran a la gala de entrega de premios.

Estas palabras de J Balvin no han calado entre muchos de sus compañeros, que le han respondido públicamente mostrando su desacuerdo, una de las respuestas más tajantes ha sido la de Beatriz Luengo; pero la de Residente tampoco ha pasado en absoluto desapercibida: "Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", le dijo el puertorriqueño en un vídeo viral.

"Tu música es como si fuera un carrito de 'hot dog'"

Residente ha sido muy contundente a la hora de responder a las declarasiones del reguetonero colombiano: "Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano? Yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando, porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers... O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los cojones?".

Además, ha comparado la música de J Balvin con "un carrito de 'hot dog'": "Te explico pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dog', que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs'".

Es más, para seguir cargando contra el colombiano, Residente hizo también hincapié en lo importante que es esta vigésimo segunda edición de los Latin Grammy, ya que en ella se hará un homenaje a Rubén Blades: "Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", dijo Residente al reguetonero.

Residente ha borrado ya este vídeo de su perfil de Instagram, aunque fueron muchas las cuentas que lo guardaron y lo están compartiendo a través de las redes. Pues bien, a esta crítica contra las palabras de J Balvin se sumó también Don Omar, que comentó en el vídeo: "¿Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia", escribió. A lo que J Balvin respondió: "Respeto tu opinión".

La respuesta de J Balvin

Ahora, J Balvin, por su parte, parece haberse tomado esta polémica con mucho humor y tan solo unas horas después de la polémica ha publicado una foto suya junto a un carrito de perritos calientes anunciando su siguiente remix con Sech y Daddy Yankee.

View this post on Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)

La manera de zanjar la discusión por la que ha optado J Balvin ha sido muy aplaudida por sus fans que han llenado la publicación del reguetonero de mensajes de apoyo y más de dos millones de likes.