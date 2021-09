María Becerra, la última revolución del reggaetón: sobrevivió al bullying cantando y tiene millones de seguidores

" Quería exponer todo el tiempo lo que hacía. Quería mostrárselo al mundo . Por eso me creé mi canal de YouTube; porque con mi timidez no tenía que estar en frente de nadie pero la gente me veía". La plataforma propiedad de Google se convirtió en su verdadero refugio ante las agresiones del mundo real, una suerte de hogar caliente y protegido de sus acosador_s que le permitió descubrirse a sí misma de una manera auténtica.

Para ella, según la describe, la realidad de aquellos años era un lugar hostil, siempre a punto de darle la dentellada. "Me convertí en una persona que se vivía escondiendo. Que llegaba al colegio, se sentaba en la esquina y no quería hablar con nadie. Si nadie se acercaba, mejor”, confiesa. “Me sentí muy expuesta a los malos tratos y me volví muy para adentro, no le contaba nada a nadie. Se me formó una especie de caparazón. Me costó mucho empezar a desenvolverme".