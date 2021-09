Tras conocer la lista de nominados, Balvin arremetió contra la Academia y pidió a los artistas que hicieran un boicot a los premios

Beatriz Luengo, esposa de Yotuel, le reprochó sus palabras asegurando que todos los artistas merecen una oportunidad

Balvin hizo una videollamada con Yotuel donde aclararon el asunto y se han dedicado palabras de admiración mutuas

En 2019, cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Grammy Latinos, J Balvin expresó su descontento con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación usando el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys. Tan solo un año después, la institución incluyó este género como una categoría oficial en los premios. Pero ese cambio parece que no convenció al cantante, que al conocer las nominaciones de este año estalló en Twitter afirmando que la Academia no valora a los artistas del género urbano y pidió a todos que le hicieran un boicot y que no acudieran a la gala de entrega de premios.

La artista española Beatriz Luengo quiso responderle en Instagram, donde adjuntó el vídeo en el que ella le entregaba el Grammy Latino a Mejor álbum de música urbana por 'Vibras' en 2018 con una reflexión acerca de la importancia de estos premios: "No vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú MERECEN una oportunidad [...] En tus palabras hablas de poder y de rating pero es que los Latin Grammy no tienen que ver con eso [...] Porque PODER y RATING poco tiene que ver con la energía sencilla y humilde de la palabra MÚSICA".

Menos de 24 horas después, Balvin había borrado sus dos tuits y Beatriz Luengo su post en Instagram, y es que parece que el colombiano reflexionó tras la aplaudida reflexión de la artista española, nominada junto a su marido Yotuel por la canción 'Patria y Vida' en las dos categorías en las que Balvin lo está por su tema 'Agua', y llamó al cubano para hablar sobre el tema. Yotuel ha zanjado la polémica subiendo un vídeo en el que explica sobre qué hablaron en esa videollamada y Balvin le ha felicitado públicamente por sus nominaciones.

La llamada entre Balvin y Yotuel

En un vídeo de IGTV, Yotuel ha agradecido a J Balvin que se haya puesto en contacto con él para hablar acerca de la polémica generada tras sus críticas: "Ha sido increíble, hermano. Gracias de corazón. Gracias por escucharme y por ser honesto como eres y tener el corazón que tienes". Tras esas primeras palabras de agradecimiento al colombiano por su "sensibilidad", Yotuel ha explicado qué mensaje le ha transmitido al artista: "Los Grammy son esa ventana que nos ayudan a los cubanos, a los mexicanos, a los colombianos, a los boricuas a expresarnos y contar en muchas ocasiones lo que ocurre en nuestras tierras".

"Gracias, creo ha sido una de las conversaciones más importantes de mi vida", ha reiterado el artista, que también ha expresado su admiración por el colombiano: "Te lo repito también públicamente: gracias por todo lo que haces por la música latina y urbana, por llevarla al nivel que la has llevado. El aporte de cada uno en el género hace que el género crezca y se vuelva grande". "No hay polémica, no hay picadera con J Balvin, hemos hablado como dos amigos, con franqueza", ha dejado claro Yotuel.

Las felicitaciones de Balvin

J Balvin, por su parte, no se ha pronunciado sobre la polémica de nuevo, pero sí que ha subido una historia a Instagram felicitando al artista cubano por el éxito y las nominaciones de 'Patria y Vida'. "Felicidades Yotuel, te mereces mil premios más desde Orishas, ¿por qué no te han dado más nominaciones y más Grammy que mereces? Si eres de mi inspiración", escribió el colombiano citando la cuenta oficial de los Grammy Latinos. Tanto Yotuel como Beatriz Luengo han compartido esta historia dándole las gracias al cantante de 'Mi gente'.

Beatriz Luengo agradece las palabras de Residente

Beatriz Luengo borró su reflexión de Instagram y agradeció a Balvin que felicitase a su marido por las nominaciones de 'Patria y Vida', pero también subió a sus historias el mensaje que Residente le lanzó al colombiano en forma de vídeo, en el que arremetía con dureza contra los tuits de Balvin: "Para entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy?".

El cantante de Calle 13 también se manifestó en contra de hacerle un boicot a estos premios: "Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot [...] Le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente".