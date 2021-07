En noviembre de 2018, muchos fans de Maluma se quedaron muy preocupados cuando abrieron sus historias de Instagram y es que el cantante explicaba que se iba a retirar temporalmente de la música. "Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido", comentó el artista.