El cantante de Calle 13 ha arremetido con dureza contra el colombiano en un vídeo que ha subido a Instagram

El motivo de su enfado es que piensa que a J Balvin solo le importa el dinero y no la música

Balvin acaba de lanzar una línea de ropa con imágenes de perritos calientes después de que Residente le dijera que su música es "como un hot dog"

Hace una semana, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación comunicó la lista de nominados a los premios Grammy Latinos de este año y se inició una gran polémica, pues J Balvin afirmó vía Twitter que esta institución no valoraba a los cantantes del género urbano y pidió el boicot a la gala de entrega. Beatriz Luengo, artista nominada por 'Patria y Vida' en las dos mismas categorías que el colombiano, le respondió con una larga reflexión en Instagram, donde le pedía respeto, le recordaba que él sí que había ido a otras galas donde resultó premiado y le explicaba que los Grammy son una gran oportunidad para los artistas latinos.

Un día después, ambos borraban sus respectivos comentarios en redes y Yotuel, esposo de Beatriz Luengo, explicaba que Balvin le había llamado para disculparse. Pero la española no fue la única que se había pronunciado en contra de sus palabras, ya que Residente también había subido un vídeo a Instagram en el que criticaba sus declaraciones y arremetía contra su música: "Es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante".

Balvin parece que se lo tomó con humor porque al día siguiente subió unas fotos que se había hecho con un puesto de perritos calientes para anunciar su último remix con Sech y Daddy Yankee, 'Sal y perrea'. Además, anunció el lanzamiento de una línea de ropa con perritos calientes estampados; una iniciativa que ha convencido mucho a sus fans, que le han sugerido que debería montar una franquicia de comida rápida con este alimento como protagonista en la carta.

La contundente respuesta de Residente

Residente había borrado ya de sus redes sociales el primer vídeo que subió comparando la música de J Balvin con perritos calientes, pero ver que el colombiano había sacado merchandising para enriquecerse con la polémica le ha enfadado mucho y ha decidido hablar de nuevo. En otro vídeo en Instagram de cinco minutos de duración, el cantante de Calle 13 ha explicado que borró el primer clip porque Balvin le llamó para rogarle que lo eliminara: "Está el tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando".

"Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes: 'Respeto tu opinión'. Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?", comentaba visiblemente molesto Residente por la actitud que había demostrado su compañero de profesión durante los últimos días, no respetando el pacto al que habían llegado en su llamada: zanjar la polémica y borrar sus respectivas publicaciones sobre el tema.

"Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que eres", decía el puertorriqueño, para a continuación arremeter de nuevo contra Balvin: "Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo".

Residente ha recordado también que él se mostró tan enfadado con Balvin porque pidió boicotear los Grammy Latinos, un gran escaparate para muchos músicos: "En tu viaje del ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque también lo hablamos en la llamada, pides que los boicoteen. Aunque tengo que admitir que tienes un solo talento: el talento de no tener talento y hacer creerle a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner más nada [...] Esto va para la lista de valores de tu viejo, para que dejes de pensar en el negocio y pienses en la virtud de la palabra; tú rompiste la palabra".

Residente contraataca

El cantante de Calle 13 también ha decidido "demostrar" a Balvin que "no son iguales", porque mientras que el colombiano ha creado una línea de ropa basada en los puestos de perritos calientes, él ha decidido regarle a un vendedor ambulante de este alimento su cerveza: "Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras tu decides hacer 'merch' y hacerte de dinero a cuesta de su empleo, en vez de ayudarlos. Por eso somos distintos". Una iniciativa que han aplaudido muchos en redes, pero que otros han criticado diciendo que es otra forma de ganar dinero, pues así promociona su cerveza artesanal.