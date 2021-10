El cantante ha pedido disculpas "especialmente a las mujeres y a la comunidad negra" por el videoclip de su colaboración con Tokischa

Ha confirmado que fue él quien tomó la decisión de retirar el vídeo de YouTube

También ha pedido perdón a su madre, que afirmó no reconocer a su hijo en el videoclip

Hace unas semanas, J Balvin se vio envuelto una enorme polémica a raíz de sus declaraciones sobre los premios Grammy Latinos 2021: dijo vía Twitter que la Academia no valoraba a los músicos del género urbano y pidió a sus colegas que hicieran boicot y no acudieran a la gala de entrega de premios. Beatriz Luengo y Residente le afearon su actitud y le recordaron que los Grammy dan visibilidad a artistas emergentes y que él sí fue a recoger sus premios en años anteriores.

Ahora, esa polémica parece haberse diluido, pero Balvin se ha visto envuelto en otra: el tema de su videoclip 'Perra', su primera colaboración junto a Tokischa, recibió muchísimas críticas en las redes sociales desde su publicación en YouTube hace un par de semanas y fue tachado de racista, misógino y machista. En el vídeo, el artista aparece paseando a dos mujeres negras, que además están maquilladas como mascotas, llevan orejas de perro como si fueran animales y están enganchadas por una correa.

Las críticas no se quedaron en las redes y llegaron hasta las más altas instituciones del gobierno colombiano, país natal de Balvin y es que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, publicó una carta abierta junto a la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer, dirigida por Gheidy Gallo Santos, en la que se rechazaba el videoclip de 'Perra' por "denigrar a las mujeres". Tras el revuelvo generado, se eliminó el vídeo de YouTube y se especuló con la posibilidad de que hubiera sido el cantante el encargado de retirarlo.

Una semana después de su retirada de YouTube, las críticas hacia el videoclip continúan sucediéndose en las redes y son muchos los que piden que se elimine también el vídeo con el audio de la canción. Por ello, el cantante de 'Mi gente' ha querido romper su silencio y pronunciarse sobre la polémica en sus historias de Instagram, donde, hablando a cámara, ha confirmado que fue él quien tomó la decisión de retirar el vídeo de YouTube y ha pedido disculpas "a todas las personas que se sintieron ofendidas".

Las disculpas de Balvin

"Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y a la comunidad negra", comenzaba diciendo Balvin en su mensaje, para después añadir que las imágenes del videoclip de 'Perra' no representan lo que él siempre defendido: "Esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, pues lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración".

También tuvo unas palabras hacia Tokischa, su compañera en 'Perra', a la que defendió de las críticas diciendo que ella también está al lado de su comunidad y apoya a las mujeres: "También me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos y en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente y su comunidad y también empodera a las mujeres".

Tras ello, confirmó que fue él quien decidió retirar el vídeo de YouTube tras las críticas que estaba recibiendo: "Como forma de repuesta y obviamente respeto, bajé el vídeo a los ocho días. Al ver que siguieron con las críticas y con esta esta situación, por eso estoy aquí, dando la cara y hablando al respecto".

El mensaje hacia su madre

El cantante concluyó su intervención con unas disculpas hacia su madre, Alba Mery Balvin, que fue muy crítica con el videoclip de 'Perra' en unas breves declaraciones al programa 'Nos cogió la noche' del canal colombiano Cosmovisión. "Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’'.. No sé ni qué decir [...] No seguí viendo el vídeo, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades".

La madre del artista también pidió a los fans de su hijo que no lo estigmaticen, ya que su hijo "se equivocó". Tras estas declaraciones públicas de Alba Mery Balvin, el colombiano quiso disculparse con ella también de manera pública y así concluyó su vídeo en Instagram: "Madre, también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día".

Tokischa también se ha pronunciado

La compañera de Balvin en 'Perra', Tokischa, también dio su opinión sobre la polémica generada y lo hizo en el programa de radio colombiano W Radio, donde dijo que su objetivo no era faltar al respeto a las mujeres: "Yo soy mujer y siempre me he expresado así, siempre me he expresado de manera abierta sobre mi sexualidad [...] Cada mujer es diferente y se siente perra de una forma distinta".