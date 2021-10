La cantante dominicana se ha pronunciado sobre la polémica de su vídeo junto a J Balvin

Hace un par de semanas, J Balvin protagonizaba una sonada polémica en redes al arremeter en Twitter contra los Grammy Latinos, asegurando que no valoraban el talento de los músicos del género urbano y pidiendo a sus colegas de profesión que hicieran un boicot a la gala de entrega de premios. Beatriz Luengo le contestó, afeándole su actitud y recordándole que él sí que había asistido a ediciones anteriores a recoger sus galardones; una crítica a la que se sumó Residente.

Pues unos días después, otra polémica volvió a centrar al cantante en el foco de atención y esta vez estaba acompañado por la también artista Tokischa y es que YouTube retiró el videoclip de su primera colaboración, 'Perra', el pasado domingo 17 de octubre tras haber recibido numerosas críticas y haber sido tachado de machista, racista y misógino. En su lugar, dejó un vídeo con una imagen fija del colombiano y el audio de la canción, que muchos también han pedido eliminar por considerarla también machista.

El cantante de 'Mi gente' no se ha pronunciado sobre el tema, aunque en Twitter se especuló con la posibilidad de que hubiera sido él quien habría tomado la decisión de eliminarlo para no verse envuelto en más polémicas. Sí que ha dado su opinión Tokischa y lo ha hecho en la emisora colombiana W Radio en una entrevista para el programa 'El Reporte Coronell', donde aseguró que la letra de 'Perra' es una forma de expresión de las mujeres que, como ella, se sienten libres de hablar acerca de su sexualidad.

Tokischa defiende la canción y a J Balvin

La cantante dominicana fue quien compuso la canción e hizo el casting para las actrices que aparecían en el videoclip: eran dos chicas negras maquilladas como animales y con orejas de perro, que iban enganchadas por una correa que sujetaba J Balvin, quien simulaba que las paseaba por la calle como si estas mujeres fueran sus mascotas. Unas imágenes que levantaron una oleada de críticas en las redes: "No hay canción más repugnante, cuestionable, misógina y asquerosa"; "No pude ver hasta el final el vídeo de su canción 'Perra', una violencia simbólica desmesurada".

En declaraciones a W Radio, Tokischa ha explicado cuál fue su papel a la hora de crear el polémico tema y cómo fue trabajar con el cantante de 'Rojo': "Soy una chica que no le temo a expresar mi sexualidad. Yo la compuse y, por esos tiempos, Balvin me invitó a hacer una canción con él. Yo le puse varias propuestas sobre la mesa y él escogió esta [...] Le encantó la canción, él quiso entrar en mi universo y a mí me gustó mucho trabajar con él [...] Yo le veo a la canción un significado muy bonito, el perro es un animal muy bonito".

También ha dicho que no sabe si fue YouTube quien retiró el videoclip de su plataforma o si fue J Balvin el que tomó la decisión de quitarlo, pero ha dejado claro que no le ha interesado saber quién tomó la decisión y ha defendido a su compañero: "Él respeta mi arte, trabajó conmigo, vino de fuera a mi país a grabar conmigo. Él me respeta como mujer, se mete en mi mundo. No comprendo las críticas hacia él y no creo que sean justas".

Responde a las autoridades colombianas

En la entrevista también le han preguntado a Tokischa por su opinión acerca de las críticas vertidas por la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que firmó una carta junto a la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer, dirigida por Gheidy Gallo Santos, en la que se aseguraba que las imágenes que se podían ver en el vídeo de 'Perra' "incitan y justifican la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra cómo un objeto de propiedad de los hombres".

La cantante dominicana ha contestado lo siguiente: "Yo soy mujer y siempre me he expresado así, siempre me he expresado de manera abierta sobre mi sexualidad. He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias, que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida, desde antes de ser conocida, y me han dicho: 'A mí me gustaría ser perra, así como tú'. La mujer en lo profundo quiere sentirse perra, quiere ser sensual aunque sea a solas en la habitación con su pareja, aunque sea solo para ella, para sentirse segura y tener autoestima. Cada mujer es diferente y se siente perra de una forma distinta".