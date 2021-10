Pero el cantante de 'Hawái' no hará un tema como Vives para la banda sonora, sino que se unirá al grupo de actores que prestan su voz a uno de los personajes, demostrando una vez más que no solo centra sus negocios en la música y que lo de ser actor no era un capricho (protagonizará junto a Jennifer López la comedia romántica 'Marry Me' en febrero de 2021). En la nueva película de Disney, Maluma será Mariano, el galán de un pueblo mágico perdido en las montañas de Colombia llamado Encanto y futuro prometido de Isabela Madrigal, la guapa y encantadora hermana mayor de la protagonista de la película, Mirabel.