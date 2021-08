Selena Gomez arremete contra Disney, aunque luego se arrepiente: "Renuncié a mi vida"

La actriz era la única 'chica Disney' que no había criticado públicamente la compañía que le llevó a la fama siendo una niña

Ha lanzado un par de pullas a la 'factoría de sueños', en la que debutó a los 10 años en 'Barney & Friends'

Tras viralizarse su testimonio, Selena Gomez ha matizado sus palabras y asegura estar orgullosa de su paso por Disney

Selena Gomez había permanecido en silencio hasta ahora: dejó de estar vinculada a Disney hace más de cinco años, pero ella no había querido pronunciarse acerca de su etapa en la conocida como 'factoría de sueños'. Sí que lo habían hecho otras estrellas infantiles y antiguas 'chicas Disney' como Miley Cyrus, Demi Lovato o Bella Thorne que, en cuanto terminaron sus contratos con la compañía, dieron un giro radical a su carrera, a sus looks y a su forma de actuar en público.

Ahora, ha comparecido ante los medios para promocionar el inminente estreno de una serie que protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin, 'Only murders in the building', que llegará a Hulu el próximo 31 de agosto. Esta ficción será la primera en la que Selena participe desde que diera vida a Alex Russo entre 2007 y 2012 en 'Los magos de Waverly Place', emitida en Disney Channel. En este tiempo ha estado centrada en su carrera cinematográfica, musical y en abanderar proyectos humanitarios, como el que se centra en recaudar fondos para asegurar una distribución equitativa de la vacuna contra el coronavirus, para que no solo los países ricos accedan a ella.

En esta reaparición ante la prensa para promocionar su nueva serie, la actriz ha decidido contestar a las preguntas que los periodistas le han hecho sobre su etapa en Disney y, a juzgar por sus declaraciones, no la recuerda con mucho cariño, ya que pese a no ser tan dura como otras de sus excompañeras en su relato, sí que ha soltado algunas pullitas al que, actualmente, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. ¡Te lo contamos en Yasss!

"Renuncié a mi vida"

Toda la adolescencia y parte de su infancia estuvo vinculada a Disney, pero ha dado a entender que no aprendió gran cosa durante aquellos años y ha explicado tuvo que renunciar al resto de facetas de su vida, concentrándose únicamente en la profesional: "Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana. No sabía lo que estaba haciendo. Simplemente, me dedicaba a correr por el set de rodaje".

"La primera razón por la que quise hacer esto fue el nivel de sofisticación del material", ha dicho la cantante sobre su nuevo proyecto, en lo que se ha entendido como una pulla a Disney. También se ha interpretado como un ataque a la compañía otra de sus declaraciones, en las que hace alusión a su vuelta a la televisión desde 'Los magos de Waverly Place' y repite una crítica que se la hecho muchas veces a Disney (y a otras muchas productoras audiovisuales), que actores adultos den vida a adolescentes. "Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede", ha dicho la cantante de 'Love You Like a Love Song'.

Días después, Selena Gomez matiza sus palabras