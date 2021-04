Selena Gómez ha acaparado todas las miradas en España después de que le pidiera al presidente del gobierno, Pedro Sánchez , a través de Twitter que se uniese a la lucha contra la desigualdad en el reparto de las vacunas contra el coronavirus, para que todo el mundo, independientemente de su país de origen, tenga oportunidad de recibirla. Un gesto que no extrañará a sus fans, ya la antigua chica Disney apoya varias causas sociales .

Lo que sí que ha dejado a todo el mundo alucinado ha sido su cambio de look radical, ya que la cantante ha optado por pasarse al rubio platino, un tono similar al que usó durante una pequeña temporada en 2017 , cuando la vimos de rubia pero en un tono más cálido. Este estilismo ha llamado mucho la atención porque una de las señas de identidad de la actriz es su melena al hombro en distintos tonos marrones, desde el caramelo hasta el chocolate intenso.

Así fue cómo la conocimos hace catorce años dando vida a la carismática Alex Russo en 'Los magos de Waverly Place' y desde entonces no había abandonado ese look, tanto en sus proyectores posteriores en cine y televisión como en sus trabajos en el mundo de la música. Pero parece que 2021 es un año de cambios para Selena, que comenzó publicando un disco en español y que continúa ahora con un cambio de look radical que ha hecho público en la cuenta de Instagram de su marca de cosméticos, Rare Beauty.