María Pedraza no para de trabajar y tan pronto como acaba un proyecto se embarca en el siguiente . Hace tan solo unos días se despedía a través de Instagram de sus compañeros en 'Las Niñas de Cristal', una película de Jota Linares que se ha rodado en Barcelona durante los últimos meses. La madrileña agradecía al director la confianza depositaba en ella para el papel y dedicaba unas bonitas palabras de cariño para la otra protagonista de la cinta, la bailarina Paula Losada.

Precisamente ese es el papel que tienen Paula y María en la película: interpretan a dos bailarinas del Ballet Clásico Nacional. Para ello, la actriz de 'Élite' ha tenido que volver a subirse a las puntas y ensayar como hacía cuando estudiaba danza en la adolescencia . Así lo ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde ha subido varias fotos practicando con otros compañeros y de sus pies doloridos , además de mostrar qué look lucirá en la película: melena rizada al hombro con base en color castaño y mechitas rubias .

A María parece que no le cuesta nada aceptar un nuevo cambio de look cada vez que inicia un nuevo proyecto en cine o televisión, pues la hemos visto con un estilo diferente en cada uno de sus personajes: desde la melena en tonos claros de Allison en 'La casa de papel' a los rizos rojos de Marina en 'Élite'. Ahora la actriz ha vuelto a cambiar de look y la razón podría ser esa: un nuevo proyecto audiovisual. ¡Te lo contamos en Yasss!