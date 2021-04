María Pedraza es una de las reinas de Instragram en España , ya que es una de las personas con más seguidores en nuestro país y cada día está más cerca de los doce millones de 'followers'. No es nada extraño que la actriz arrase en esta red social, donde la descubrió el director Esteban Crespo hace ya algunos años y es que María ha participado en series que lo han petado en todo el mundo.

Conquista a sus seguidores

No es la primera vez que la actriz comparte una fotografía en la que posa sin la parte de arriba o directamente sin ropa, pero esta vez ha sorprendido a sus fans porque no se refugia en los juegos de luces y sombras para ocultarse, sino que aparece en un dormitorio frente al mar y a la luz del día. Pero ha tenido que tapar con la mano sus pezones, porque sino Instagram habría censurado la imagen, ya que no permite que se muestre esta parte del cuerpo de las mujeres.