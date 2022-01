No obstante, cuando realmente se dio cuenta de que estaba enamorada de su compañero de profesión fue cuando durante una de las clases particulares que les impartían pidieron a los actores más jóvenes de la película que dibujasen cómo se imaginaban ellos que sería Dios y Tom Felton dibujó a "una chica con una gorra con la visera puesta hacia atrás sobre un monopatín" . "Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él", ha confesado Emma Watson.

No obstante, también ha querido dejar claro, que a pesar de que ella estaba enamorada de él, nunca pasó nada entre ellos: "Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña", asegura la actriz.

A Felton nunca le importó que Emma estuviera enamorada de él y no dejó que eso estropease su amistad, prefirió no cambiar la buena relación que tenían, a pesar de que alguien le contó cuando estaban en maquillaje y peluquería que a Emma le gustaba él: "Me volví muy protector con ella. Sí, siempre he sentido debilidad por ella y sigue siendo así. Siempre ha habido algo que es como... No sé, una especie de conexión", ha explicado el actor.