El 66% de las españolas, a favor de la baja laboral por menstruación, la medida que adoptará el Ayuntamiento de Girona

Estas horas no se les descontarán de su sueldo, ni de sus días festivos, ya que las tendrán que recuperar en un máximo de tres meses. Por tanto, en realidad, se trata de una medida de flexibilización horaria que hará que no tengan que estar en sus puestos de trabajo sufriendo estos dolores tan intensos.

La propuesta se aprobó la semana pasada de forma unánime en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, aunque todavía no ha entrado en vigor puesto que la tendrá que ratificar el pleno que se celebrará en junio; pero ya ha sido muy aplaudida por parte de la sociedad, puesto que el 69% de las mujeres españolas cree que los dolores asociados al ciclo menstrual están estigmatizados en el entorno del trabajo, según la I Encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral que ha lanzado INTIMINA, la marca de cuidado íntimo para la mujer, con el objetivo de brindar información sobre el ciclo menstrual y cómo las españolas perciben la posibilidad de acogerse a una baja temporal médica asociada a la menstruación o 'baja menstrual'.

Una medida casi sin precedentes

Además, el problema no es solo el dolor menstrual, sino que este lleva asociados otros síntomas como el dolor muscular o articular, migrañas y debilidad o fatiga . A pesar de ello, únicamente el 26% de las encuestadas ha faltado a sus puesto de trabajo cuando ha tenido dolencias menstruales. Destaca además que el 88% de aquellas mujeres que consideran estos dolores como incapacitantes y frecuentes ha acudido al trabajo sufriendo dolor durante su menstruación.

¿Se ha normalizado trabajar con este tipo de dolores?

De acuerdo con los resultados del estudio, para el 71% de las encuestadas se trata de una situación normalizada en nuestra sociedad. No obstante, al preguntar si han precisado acortar su jornada laboral por sufrir este tipo de dolencias, el 41% de las españolas no han podido hacerlo o lo han hecho con consecuencias negativas, mientras que el 42% considera que la intensidad del dolor no lo ha hecho necesario y un 17% ha podido salir antes del trabajo sin problemas.