Si pensamos en Jaime Lorente posiblemente lo primero que se nos venga de él a la cabeza es el personaje que interpreta en 'La Casa de Papel', esta serie acaba de estrenar su quinta y última temporada este viernes 3 de septiembre y sus fans no pueden estar más contentos. Aunque tendrán que esperar hasta diciembre para poder ver el capítulo final.

Jaime Lorente interpreta a Denver en la superproducción española, uno de los principales protagonistas de la serie. No obstante, su carrera profesional no empezó con esta producción. El actor de origen murciano ha tenido que trabajar muy duro para llegar hasta donde está hoy y para ello estudió interpretación en La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia; además, tiene un máster en estudios avanzados por la UNIR.

En 2019 grabó la película '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', y en 2020 lo hemos visto interpretando a Rodrigo Díaz de Vivar en la serie 'El Cid'. En definitiva, el actor murciano no ha dejado de trabajar en proyectos audiovisuales de grandísima repercusión y sus fans están deseando poder volver a verlo interpretando a Denver en la última temporada de la serie.

Denver tiene una imagen muy potente y muchos de los seguidores de la serie creen que Jaime Lorente es el actor perfecto para interpretar el papel. Quienes hayan visto la serie sabrán perfectamente quién es Denver, pero si tú todavía no la has visto, tienes que saber que Denver en realidad se llama Daniel Ramos y que es uno de los miembros de la banda atracadora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, es el hijo de Moscú.

Jaime Lorente es un destacado actor, pero también es cantante y escritor. En 2019 publicó 'A propósito de tu boca', una recopilación de los poemas de su infancia y adolescencia. No obstante, por ahora no tiene pensado publicar ningún otro libro, aunque no ha dejado de escribir.