El mensaje de Fernando Simón a los jóvenes tras dispararse los contagios: "Agradezco el esfuerzo extra que están haciendo"

Los casos han aumentado notablemente en la última semana y la edad media de contagios ha disminuido

Fernando Simón ha pedido responsabilidad, pero no lo ha hecho criminalizando a los jóvenes

Ahora mismo la edad media de los casos están entre los 30 y los 35 años, entre los mayores la incidencia es mucho más baja

Llevamos alrededor de un año y medio sumidos en una pandemia mundial. Muchas veces ya hasta nos cuesta recordar cómo era nuestra vida antes del coronavirus, cuando salíamos de fiesta hasta las tantas de la madrugada sin estar pendientes del aforo, la distancia de seguridad o de ponernos la mascarilla.

No obstante, parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad, a pesar de que los datos de este lunes no han sido tan buenos como lo fueron la semana pasada. Y es que las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 32.607 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, unas cifras muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.179 positivos.

Así que, Fernando Simón en su intervención reconoció que "hoy los datos no son nada buenos". Sin embargo, y al contrario que podemos escuchar en el día a día o leer en muchas ocasiones en redes sociales, Simón no quiso criminalizar a los jóvenes, sino que les pidió paciencia y responsabilidad.

Palabras de agradecimiento de Fernando Simón a los jóvenes

Simón no ha querido cargar contra los jóvenes, sino todo lo contrario, en este caso se ha dirigido a nosotros para agradecernos el esfuerzo que estamos haciendo, ya que somos los últimos en la estrategia de vacunación y la espera está resultando, a algunos más que a otros, complicada: "Querría agradecer a los jóvenes por todo este esfuerzo extra que están haciendo en comparación con el resto de la población, debido a que sus fechas de vacunación no han empezado hasta ahora mismo".

No obstante, Fernando Simón ha hecho hincapié en que las noticias de esta semana no son buenas y que por ello no podemos bajar la guardia: "Existe un riesgo importante de que si sigue aumentando la incidencia puede repercutir en los grupos de mayor edad más vulnerables, que pueden tener la posibilidad de no haberse inmunizado pese a haberse vacunado".

Sin embargo, este aumento de contagios no se ha visto tan reflejado en la ocupación hospitalarias, ya que "podemos responder todavía ante un incremento superior de contagios. Los incrementos no están reflejando un aumento en los parámetros de gravedad. Ahora mismo estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión pero al menos no se está reflejando todavía".

La edad media de los contagios baja

Fernando Simón ha informado también en esta rueda de prensa de que "la edad media de los casos ahora mismos es alrededor de los 30 y 35 años, independientemente de la variante. Entre los mayores la incidencia es muchísimo más baja". No obstante, no considera que estos datos se deban al hecho de ser joven, sino que cree que "esta situación se da porque son grupos que están menos vacunados o que no lo están todavía. Los mayores mostraron su responsabilidad, y fueron vacunados entre febrero-diciembre. A los jóvenes les pedimos el mismo esfuerzo, y han tenido que alargarlo más".

Y es precisamente porque todavía no hemos sido vacunados la mayoría de nosotros que tenemos que llevar incluso más cuidado, ya que la transmisión del coronavirus entre los jóvenes se ha disparado este fin de semana hasta 640,1 casos en el grupo de entre 20 y 29 años y a 584,3 en el de entre 12 y 19 años, con 32.607 nuevos contagios, que elevan la media de incidencia nacional a 204,1.

¿Cuándo nos tocará vacunarnos?

Los jóvenes queremos vacunarnos ya y parece que por fin la fecha se acerca. Es más, tanto Madrid como Cataluña confirmaron que vacunarían al grupo de edad comprendido entre los 16 y 39 años a partir del mes de julio. Ahora, la Comunidad de Madrid ha asegurado que habilitará la autocita para vacunarse contra el coronavirus a los mayores de 25 a partir de este viernes y que la semana que viene podrán solicitar día y hora todos aquellos que tengan más de 16 años.