Francia da 300 euros a los jóvenes de 18 años para que gasten en cultura: la mayoría compró libros

Si ahora mismo no tienes 18 años y no eres francés, párate un momento a pensar: ¿qué te hubieras comprado si, de repente, te caen 300€ del cielo, eso sí, para gastar exclusivamente en cultura? Libros, música, cine, conciertos, teatro... ¡todo vale! ¡Y el que elige eres tú! Lo que para muchos de nosotros sería un sueño total, para los que este año estrenan su mayoría de edad en Francia es una realidad.

Esta aplicación funciona gracias a la geolocalización, y muestra en el teléfono móvil de quien tiene permiso para acceder, (es decir, solo los que en 2021 cumplen los 18 años) las ofertas culturales más cercanas. Desde tiendas de música, cines, o cualquier tipo de actividad cultural, incluidos cursos de baile, pintura, etc., en el que poder gastar su dinero a través del monedero virtual que te concede la app.

En The New York Times han entrevistado a varias personas que se han beneficiado de esta medida, y están supercontentos por haber recibido un dinerillo extra para adquirir lo que más desean: "Soy un consumidor constante de novelas y manga, y eso me ayuda a pagarlos", explicaba uno de ellos.